Лукашенко посоветовал участникам протестов «устроиться на работу»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основу протестующих составляют люди с криминальным прошлым и безработные.

«Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает», — отметил глава государства (цитата по БелТА).

Ранее глава государства назвал протестующих «овцами», которые не понимают, что делают, и находятся под влиянием сторонних лиц. Он заявлял, что Белоруссия зафиксировала звонки из Польши, Великобритании и Чехии, откуда якобы управляют действиями протестующих.

Утром 12 августа МВД Белоруссии задержало мужчину, который раздавал деньги протестующим. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него в рюкзаке более $10 тыс.

Позднее БелТА сообщило о задержании координаторов массовых протестов в стране, один из которых управлял действиями участников акций из гостиницы «Беларусь».