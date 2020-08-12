Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 73,24 (+0,08) Инвестиции, 14:27
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 85,96 (+0,03) Инвестиции, 14:27
ЦБ предложит отложить переход банков на отечественное ПО до 2025 года Финансы, 19:28 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 августа Общество, 19:25 Байден назвал кандидата в вице-президенты Политика, 19:14 Лукашенко посоветовал участникам протестов «устроиться на работу» Политика, 19:11 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:10 Росстат впервые в 2020 году сообщил о снижении цен Экономика, 19:01 Штаб экс-соперника Лукашенко отверг причастность к протестам в Белоруссии Общество, 19:00 Дефицит бюджета России за месяц вырос на 85% Экономика, 18:59 «Спартак» назвал имя нового исполнительного директора Спорт, 18:51 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 18:39 15-летний футболист забил первый гол в чемпионате России Спорт, 18:32 Депздрав опроверг сообщения о смерти ребенка от прививки от кори Общество, 18:23 «Биткоин может подорожать до $17 700». Криптовалюта против акций Крипто, 18:20 В Белоруссии задержали направлявшегося в Минск мужчину с холодным оружием Общество, 18:16
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Лукашенко посоветовал участникам протестов «устроиться на работу»

Фото: Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta / Reuters
Фото: Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основу протестующих составляют люди с криминальным прошлым и безработные.

«Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает», — отметил глава государства (цитата по БелТА).

Ранее глава государства назвал протестующих «овцами», которые не понимают, что делают, и находятся под влиянием сторонних лиц. Он заявлял, что Белоруссия зафиксировала звонки из Польши, Великобритании и Чехии, откуда якобы управляют действиями протестующих.

Утром 12 августа МВД Белоруссии задержало мужчину, который раздавал деньги протестующим. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него в рюкзаке более $10 тыс.

Позднее БелТА сообщило о задержании координаторов массовых протестов в стране, один из которых управлял действиями участников акций из гостиницы «Беларусь».

В Минске женщины вышли протестовать в поддержку задержанных. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после оглашения предварительных итогов президентских выборов в стране. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко получил более 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10%. Участники протестов потребовали пересмотра результатов выборов. К 12 августа жалобы на результаты выборов подали все альтернативные кандидаты.

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках
Теги: Александр Лукашенко, протесты, работа
Материалы по теме
Спиваков вернул Лукашенко орден из-за покалеченных людей и «мракобесия»
Политика
Все противники Лукашенко подали жалобы в ЦИК по итогам выборов
Политика
Лукашенко объяснил отключение интернета действиями из-за границы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter