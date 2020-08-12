Лукашенко посоветовал участникам протестов «устроиться на работу»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основу протестующих составляют люди с криминальным прошлым и безработные.
«Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает», — отметил глава государства (цитата по БелТА).
Ранее глава государства назвал протестующих «овцами», которые не понимают, что делают, и находятся под влиянием сторонних лиц. Он заявлял, что Белоруссия зафиксировала звонки из Польши, Великобритании и Чехии, откуда якобы управляют действиями протестующих.
Утром 12 августа МВД Белоруссии задержало мужчину, который раздавал деньги протестующим. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него в рюкзаке более $10 тыс.
Позднее БелТА сообщило о задержании координаторов массовых протестов в стране, один из которых управлял действиями участников акций из гостиницы «Беларусь».