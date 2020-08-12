СМИ сообщили о задержании «координаторов беспорядков» в Белоруссии

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В Минске задержали координаторов массовых протестов в Белоруссии, которые начались после оглашения итогов президентских выборов 9 августа. Об этом сообщает государственное агентство БелТА.

Один из задержанных, житель Минска, управлял действиями участников акций из гостиницы «Беларусь», где снимал номер на 17-м этаже, отмечает агентство. Так, мужчина руководил тремя подчиненными, которые, в свою очередь, координировали сотни людей.

Утром 12 августа белорусская милиция задержала в районе торгового центра «Дана Молл» в Минске мужчину, который раздавал деньги протестующим. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него в рюкзаке более $10 тыс.

Митинги в белорусских городах продолжаются третий день. Они начались вечером 9 августа после завершения выборов президента страны, на которых, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.