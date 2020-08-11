Стрингера видеоагентства Ruptly выпустили из СИЗО в Минске

Фото: Сергей Гриц / AP

Девушку-стрингера видеоагентства Ruptly, задержанную во время беспорядков после выборов президента Белоруссии, выпустили из СИЗО в Минске. Об этом сообщает в Telegram-канале телеканал RT со ссылкой на заявление мужа девушки.

По его словам, он поехал забирать жену из изолятора. Связи с девушкой не было с 9 августа, отмечает RT.

Ruptly — российское видеоагентство, предоставляющее новостные видеоматериалы по подписке. Является частью телеканала Russia Today.

О задержании в Минске двух стрингеров телеканала 9 августа сообщила его главный редактор Маргарита Симоньян. При этом она заявляла, что ей неизвестна причина задержания журналистов. Они работали на избирательных участках на выборах президента Белоруссии. Задержанных журналистов поместили в одно из РУВД белорусской столицы.

После выборов президента республики 9 августа в Минске и других городах начались протесты. По предварительным данным ЦИК, действующий лидер Александр Лукашенко победил, набрав более 80% голосов, его соперница от оппозиции Светлана Тихановская — лишь 10%. Тихановская не признает результаты выборов и подала жалобу в ЦИК.

В первый вечер протестов в Белоруссии правоохранительные органы задержали журналистов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, основателя проекта WarGonzo Семена Пегова и видеооператора Владислава Зиздока. Помимо этого, на связь перестал выходить бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов. Позже Старкова, Ласенко, Пегова и Зиздока отпустили, их передали в посольство России в Белоруссии, откуда журналисты отправились домой.

Помимо этого, в Белоруссии пропали фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев и корреспондент издания Znak.com Никита Телиженко. О том, где и в каком состоянии находится Солопов, также было неизвестно до вечера 11 августа. Его жена Алина Солопова сообщала РБК, что она подала в полицию заявление об исчезновении мужа.

Позже Meduza сообщила, что Солопова выпустили из изолятора на улице Окрестина в Минске и в ближайшее время его отвезут на границу с Россией. По данным издания, корреспондента избили, у него легкая черепно-мозговая травма. В то же время посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» сообщил, что журналист встретился с российским консулом, после чего вместе с ним поехал на машине в посольство. Через некоторое время в Белоруссии освободили и Питалева, а затем Телиженко.