СМИ вновь сообщили о въезде военной техники в Минск

Жители Минска вновь засняли на видео колонны военной техники, которая вошла в город. В центр белорусской столицы выехали автозаки и водометы, сообщил Tut.by

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Минск вновь направили военную технику — автозаки, водометы и автобусы, в которых сидели люди в масках. Соответствующее видео опубликовал портал Tut.by.

По его информации, военную технику заметили в разных точках города. Колонны направлялись в центр Минска.

«За Дворцом спорта припарковано около 20 единиц спецтехники. Аналогичная ситуация и за музеем ВОВ», — сообщил Telegram-канал NEXTA Live. Помимо этого, по его информации, специальная машина в Минске убирает урны, из которых протестующие накануне строили баррикады.

До этого военную технику в Минск ввели накануне, 9 августа, — в основной день выборов президента Белоруссии. Видео, снятое очевидцами, опубликовал Tut.by. Бронированные машины тогда поставили и при въезде в город.