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СМИ вновь сообщили о въезде военной техники в Минск

Жители Минска вновь засняли на видео колонны военной техники, которая вошла в город. В центр белорусской столицы выехали автозаки и водометы, сообщил Tut.by
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Минск вновь направили военную технику — автозаки, водометы и автобусы, в которых сидели люди в масках. Соответствующее видео опубликовал портал Tut.by.

По его информации, военную технику заметили в разных точках города. Колонны направлялись в центр Минска.

«За Дворцом спорта припарковано около 20 единиц спецтехники. Аналогичная ситуация и за музеем ВОВ», — сообщил Telegram-канал NEXTA Live. Помимо этого, по его информации, специальная машина в Минске убирает урны, из которых протестующие накануне строили баррикады.

До этого военную технику в Минск ввели накануне, 9 августа, — в основной день выборов президента Белоруссии. Видео, снятое очевидцами, опубликовал Tut.by. Бронированные машины тогда поставили и при въезде в город.

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Фото: Виктор Толочко / ТАСС

В Белоруссии 9 августа завершились выборы президента. По предварительным данным ЦИК, за действующего лидера республики Александра Лукашенко проголосовали более 80% пришедших на участки избирателей, за единого кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, которая считалась его главным соперником, — 9,9%.

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В штабе Тихановской данные ЦИК не признали, а сама она считает, что выиграла эти выборы. По словам Тихановской, действующая власть пытается удержать свои позиции «силовыми методами», несмотря на то что «избиратели сделали свой выбор». Она потребовала признать недействительными результаты голосования.

Video

После завершения голосования в Белоруссии прошли массовые акции протеста. Для разгона демонстрантов милиция использовала водометы, светошумовые гранаты и дубинки. По данным МВД республики, в ходе столкновений пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Около 3 тыс. человек задержали. Правозащитники, в свою очередь, сообщили о десятках раненых в Минске и одном погибшем, на которого наехал автозак.

Автор: Виктория Полякова
Теги: выборы президента Белоруссии, акции протеста
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