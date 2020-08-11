Выборы в Белоруссии , 11 авг, 16:04
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Белорусские пограничники опубликовали видео въезда Тихановской в Литву
Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал видеозапись, на которой, по утверждению ведомства, основной оппонент Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская покидает страну.
На кадрах видно, как автомобиль черного цвета подъезжает к контрольно-пропускному пункту, водитель общается с пограничником, достает папку с бумагами. Далее автомобиль без остановок проезжает границу, на заключительных кадрах виден знак, обозначающий территорию Литовской республики. Сама Тихановская в видео не появляется.
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