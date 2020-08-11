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Выборы в Белоруссии ,  
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Американские конгрессмены призвали Лукашенко прекратить насилие

Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

Глава комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгел и член палаты представителей Майкл Маккол обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с требованием прекратить бессмысленные акты насилия, сообщается на сайте комитета.

«Мы серьезно обеспокоены арестами и разгоном мирных протестующих, демократических активистов и журналистов со стороны белорусских властей в форме и в штатском», — говорится в тексте заявления.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
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Фото: Василий Федосенко / Reuters

В письме конгрессмены называют выборы президента сфальсифицированными, а также выступают в поддержку тех, «кто смело рискует собой ради продвижения свободного и демократического общества».

По их мнению, если власти Белоруссии будут соблюдать демократические принципы, то независимость страны только укрепится.

Ранее действия властей Белоруссии осудили в ЕС, Госдепе США и сенате.

МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем в ходе протестов
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Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

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Выборы президента завершились 9 августа. По данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал свыше 80%. Его основной соперник Светлана Тихановская — около 10%. Ее штаб не признал итоги выборов и потребовал мирной передачи власти. Тихановская направила жалобу в ЦИК.

После оглашения результатов выборов, вечером 9 августа, в Минске, в Бресте, Барановичах, Витебске и других городах начались протестные акции. В МВД Белоруссии сообщили о задержании 3 тыс. человек, 89 человек пострадали.

Митинги продолжились и вечером 10 августа. По информации МВД, погиб один человек.

Теги: США, Белоруссия, Конгресс США, Александр Лукашенко
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