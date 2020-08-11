Американские конгрессмены призвали Лукашенко прекратить насилие

Фото: Сергей Гриц / AP

Глава комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгел и член палаты представителей Майкл Маккол обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с требованием прекратить бессмысленные акты насилия, сообщается на сайте комитета.

«Мы серьезно обеспокоены арестами и разгоном мирных протестующих, демократических активистов и журналистов со стороны белорусских властей в форме и в штатском», — говорится в тексте заявления.

В письме конгрессмены называют выборы президента сфальсифицированными, а также выступают в поддержку тех, «кто смело рискует собой ради продвижения свободного и демократического общества».

По их мнению, если власти Белоруссии будут соблюдать демократические принципы, то независимость страны только укрепится.