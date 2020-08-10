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Выборы в Белоруссии ,  
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Госдеп осудил насилие и отключение интернета в Белоруссии

Государственный департамент США назвал выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Об этом говорится в заявлении главы ведомства Майка Помпео.

«Мы призываем белорусское правительство уважать права всех белорусов на участие в мирных собраниях, воздерживаться от применения силы и освободить незаконно задержанных», — заявил глава Госдепа США.

«Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие в отношении протестующих и задержание сторонников оппозиции, а также использование интернет-отключений для того, чтобы помешать белорусскому народу обмениваться информацией о выборах и демонстрациях», — добавил Помпео.

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
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Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа, по предварительным данным, с результатом более 80% победил действующий глава государства Александр Лукашенко. В ночь на 10-е августа в Минске и других городах Белоруссии прошли многочисленные акции протеста. Силы правопорядка применяли светошумовые гранаты, водометы и спецтехнику.

МВД республики сообщило о задержании более 3 тыс. человек по всей стране, Следственный комитет — о возбуждении 21 уголовного дела по факту протестов, пригрозив их организаторам и участникам наказанием до 15 лет лишения свободы.

Протесты продолжились и в ночь на 11 августа. 

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Во многих городах Белоруссии отключен интернет.

Теги: Белоруссия, акции протеста, Майк Помпео
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