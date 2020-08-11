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Выборы в Белоруссии ,  
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В сенате США пригрозили санкциями Лукашенко за «нападение на демократию»

Сенатор-демократ Роберт Менендес призвал пересчитать голоса избирателей и провести новые выборы президента Белоруссии. По его словам, прошедшие в воскресенье выборы были фикцией, а Лукашенко оправдывает репутацию диктатора

Главный демократ в комитете американского сената по иностранным делам Роберт Менендес заявил, что власти США и Европейского союза могут ввести санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, если в республике не прекратится «нападение на демократию».

«Александр Лукашенко оправдывает свою репутацию последнего диктатора Европы. Воскресные выборы были фикцией и трагедией для белорусского народа, который серьезно рискнул ради свободы», — сказал он.

По словам Менендеса, сейчас «международное сообщество не должно колебаться в неизменной поддержке демократии, прав человека и чаяний белорусского народа, который заслуживает гораздо большего».

«В этом ключе администрация [президента США Дональда] Трампа должна дать понять, что любые недавние достижения в двусторонних отношениях между США и Белоруссией не принесут пользы, если белорусские власти не проведут точный подсчет воскресных бюллетеней или не проведут повторные выборы в соответствии с международно признанными демократическими стандартами», — считает Менендес.

Он добавил, что «если это яростное нападение на демократические ценности продолжится», то власти США и ЕС быстро восстановят санкции в отношении Лукашенко и его соратников.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Александр Лукашенко, санкции, сенатор, США
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