В ЕС назвали недопустимой жестокость против протестующих в Белоруссии

Глава дипломатии ЕС назвал недопустимыми жесткие действия силовиков против демонстрантов. С критикой в отношении действий властей в Минске выступило и правительство Германии. Но резкая смена курса на сближение вряд ли последует

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Жестокие действия властей Белоруссии в ответ на демонстрации после президентских выборов являются непропорциональными и недопустимыми, написал в Twitter верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Очень важно, чтобы голоса на президентских выборах в Белоруссии были подсчитаны тщательно и чтобы результаты отражали выбор народа», — подчеркнул он.

«Ночь выборов была омрачена непропорциональной и недопустимой жестокостью со стороны государства в отношении мирных протестующих. По сообщением, это унесло жизнь одного гражданина, многие другие получили травмы», — утверждается в совместном заявлении Борреля и еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливера Вaргейи. «Мы осуждаем эту жестокость и призываем немедленно освободить всех тех, кто был задержан прошлой ночью», — обратились они к белорусским властям в понедельник.

С критикой репрессий в отношении протестующих выступило и правительство ФРГ. «Очевидно, что президентские выборы не соответствовали минимальным стандартам демократических выборов. Это недопустимо», — заявил в понедельник официальный представитель немецкого правительства Штеффен Сайберт, осудив применение силы к демонстрантам.

Утром 10 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил созвать экстренный саммит Европейского союза, посвященный ситуации в Белоруссии. Там 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в Минске и других городах республики прошли акции протеста граждан, считающих, что кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала больше голосов, чем было объявил местный ЦИК. Они вышли на улицы, скандировали лозунги, содержащие критику в адрес Александра Лукашенко. В Минске и других городах правоохранительные органы начали разгонять демонстрантов, применяя резиновые пули и светошумовые гранаты. Около 3 тыс. человек были задержаны, сообщило МВД Белоруссии.