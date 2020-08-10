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Выборы в Белоруссии ,  
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В ЕС назвали недопустимой жестокость против протестующих в Белоруссии

Глава дипломатии ЕС назвал недопустимыми жесткие действия силовиков против демонстрантов. С критикой в отношении действий властей в Минске выступило и правительство Германии. Но резкая смена курса на сближение вряд ли последует
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Жестокие действия властей Белоруссии в ответ на демонстрации после президентских выборов являются непропорциональными и недопустимыми, написал в Twitter верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Очень важно, чтобы голоса на президентских выборах в Белоруссии были подсчитаны тщательно и чтобы результаты отражали выбор народа», — подчеркнул он.

«Ночь выборов была омрачена непропорциональной и недопустимой жестокостью со стороны государства в отношении мирных протестующих. По сообщением, это унесло жизнь одного гражданина, многие другие получили травмы», — утверждается в совместном заявлении Борреля и еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливера Вaргейи. «Мы осуждаем эту жестокость и призываем немедленно освободить всех тех, кто был задержан прошлой ночью», — обратились они к белорусским властям в понедельник.

С критикой репрессий в отношении протестующих выступило и правительство ФРГ. «Очевидно, что президентские выборы не соответствовали минимальным стандартам демократических выборов. Это недопустимо», — заявил в понедельник официальный представитель немецкого правительства Штеффен Сайберт, осудив применение силы к демонстрантам.

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Утром 10 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил созвать экстренный саммит Европейского союза, посвященный ситуации в Белоруссии. Там 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в Минске и других городах республики прошли акции протеста граждан, считающих, что кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала больше голосов, чем было объявил местный ЦИК. Они вышли на улицы, скандировали лозунги, содержащие критику в адрес Александра Лукашенко. В Минске и других городах правоохранительные органы начали разгонять демонстрантов, применяя резиновые пули и светошумовые гранаты. Около 3 тыс. человек были задержаны, сообщило МВД Белоруссии.

Со своей стороны, Александр Лукашенко заявил, что выборы главы государства прошли в республике как праздник, хотя были и те, кто хотел их испортить, в том числе иностранные государства. По словам Лукашенко, участниками несанкционированных протестных акций управляли из Польши, Чехии и Великобритании. «Мы отфиксировали [...] звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — сказал он в понедельник.

Введет ли ЕС санкции против Белоруссии

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В настоящий момент у Евросоюза нет желания применять жесткие меры в отношении Белоруссии, сказал РБК директор исследовательской программы по восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадий Мошес. По словам эксперта, до сих пор Брюссель не предоставлял Белоруссии серьезной финансовой поддержки, чтобы грозить Минску ее лишением. Не готовы в ЕС и сворачивать отношения с Минском, считает Мошес. «На перезагрузку диалога с Белоруссией со стороны ЕС было потрачено много усилий, под эту задачу были созданы аппаратные позиции. Евросоюз — бюрократическая структура, и ей трудно менять курс в резком ключе», — пояснил он.

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

В будущем многое будет зависеть от того, какой характер примут протесты и насколько жестко будет действовать репрессивная машина белорусских властей. «Пока ЕС надеется пригрозить Минску сворачиваем диалога без принятия конкретных мер — в частности, принятия санкций. Если репрессии в отношении белорусских протестующих не окажутся массовыми и жесткими, то в ЕС, скорее всего, сделают вид, что ничего не произошло», — утверждает эксперт. Впрочем, если Минск пойдет на эскалацию репрессий и перейдет черту, то в Евросоюзе не смогут с этим мириться и будут вынуждены в какой-то степени свернуть отношения с Белоруссией, допустил Мошес.

В настоящий момент Запад и без того сталкивается сразу с несколькими кризисами, а потому не готов к резким политическим маневрам на постсоветском пространстве и вряд ли пойдет на применение санкций, полагает заместитель главного редактора портала Carnegie.ru Максим Саморуков. «Слишком обидно будет в очередной раз уничтожать тот небольшой прогресс, которого удалось добиться в отношениях с Белоруссией в последние годы», — утверждает он. «Если дело не дойдет до стрельбы по толпе, то на Западе с радостью забудут нынешние брожения и быстро вернутся к кропотливой работе по осторожному и постепенному сближению Белоруссии с западными стандартами», — резюмировал Саморуков.

Ранее Евросоюз уже вводил санкции против Белоруссии в ответ на подавление акций оппозиции после выборов президента в 2010 году. Под ограничения попали более 150 высокопоставленных чиновников республики страны — им было запрещено въезжать на территорию ЕС, а их счета на территории Союза были заморожены. В черный список тогда вновь Лукашенко и его старшие сыновья — Виктор и Дмитрий. В 2016 Евросовет принял решение об отмене санкций против чиновников, учитывая решение Лукашенко помиловать политзаключенных.

Впервые ЕС ввел санкции в отношении Белоруссии за нарушения прав человека и демократических процедур в 1998 году. Тогда визовые ограничения коснулись 131 белорусского чиновника, включая президента Александра Лукашенко. Санкции, заморозившие активы, были приняты в 2006 году. США впервые ввели санкции против Минска в 2004 году.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Белоруссия, выборы президента, Александр Лукашенко, протест
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