Белорусское СМИ сообщило о «SOS-СМС» от главного редактора

Главный редактор белорусской газеты «Наша нива» Егор Мартинович задержан в Минске, где вторую ночь продолжаются массовые протесты после президентских выборов. Об этом сообщает издание в своем Telegram-канале.

Редакция сообщила, что от главреда пришло SOS-СМС. «Это значит, что он задержан», — говорится в сообщении. По данным газеты, Мартинович возвращался домой на своей машине.

Ранее 10 августа издание сообщило, что журналистка «Нашей нивы» Наталья Лубневская получила пулевое ранение. Муж Лубневской Александр рассказал Tut.by, что ее ранили резиновой пулей в ногу. Она была госпитализирована.