В Минске применили газ и гранаты для разгона протестующих

Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

В Минске силовики применили слезоточивый газ для разгона новой акции протеста из-за итогов выборов президента Белоруссии, сообщили в Telegram местные порталы «Наша Нива» и Tut.by. Корреспондент РБК сообщил о применении светошумовых гранат.

По словам корреспондента, гранату применили в районе пересечения проспекта Победителей с улицей Немига. В районе Собора Сошествия Святого Духа взорвалась еще одна, также сообщил он.

Около ТЦ «Корона» также открыли стрельбу, была ранена журналистка «Нашей Нивы» Наталья Лубневская, сообщил портал. По словам журналистки, в нее попала резиновая пуля, передает Tut.by.

«На Кальварийской возле «Короны» стреляли именно в журналистов», — сообщила «Наша Нива».