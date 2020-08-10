Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,78 (+0,14) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,83 (-0,35) Инвестиции, 13:10
Адвокат показал снятое сразу после ДТП с машиной Ефремова видео Общество, 21:41 В Минске освободили трех задержанных российских журналистов Политика, 21:23 В Минске применили газ и гранаты для разгона протестующих Политика, 21:20 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 августа Общество, 21:01 Посол пообещал освободить задержанных в Минске журналистов через 15 минут Политика, 20:57 СМИ назвали выжившим считавшегося погибшим участника акции в Минске Общество, 20:34 Словакия выслала трех российских дипломатов Политика, 20:32 Экс-капитан сборной России Широков напал на судью Спорт, 20:28 Плющенко впервые показал видео произвольной программы Трусовой Спорт, 20:22 У посольства Белоруссии в Москве началась акция протеста Политика, 20:15 Догнать Apple: есть ли шанс у холдинга Баффета войти в «триллионный клуб» Инвестиции, 20:08 Светлана Кузнецова снялась с Открытого чемпионата США по теннису Спорт, 19:50 СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело после акций протеста Политика, 19:36 Суд взыскал с экс-главы Серпуховского района Шестуна более 1 млрд руб. Общество, 19:30
Политика ,  
0 

В Минске применили газ и гранаты для разгона протестующих

Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

В Минске силовики применили слезоточивый газ для разгона новой акции протеста из-за итогов выборов президента Белоруссии, сообщили в Telegram местные порталы «Наша Нива» и Tut.by. Корреспондент РБК сообщил о применении светошумовых гранат.

По словам корреспондента, гранату применили в районе пересечения проспекта Победителей с улицей Немига. В районе Собора Сошествия Святого Духа взорвалась еще одна, также сообщил он.

СМИ вновь сообщили о въезде военной техники в Минск
Политика
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Около ТЦ «Корона» также открыли стрельбу, была ранена журналистка «Нашей Нивы» Наталья Лубневская, сообщил портал. По словам журналистки, в нее попала резиновая пуля, передает Tut.by.

«На Кальварийской возле «Короны» стреляли именно в журналистов», — сообщила «Наша Нива».

По данным ресурса, стрельбу открыли не только у «Короны», но и в столичном районе Серебрянка.  В Серебрянке гранаты использовали «против небольшой группы людей» в районе автовокзала «Восточный», пишет NEXTA Live. «Три автобуса с ОМОНом остановили колонну и начали атаковать людей и закидывать их шумовыми гранатами», — сообщил он.

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как Airbnb выживает в мире без путешествий РБК Pro: карьера во время пандемии. Стоит ли принимать оффер Восемь причин: почему ценные сотрудники бегут из компании РБК Pro: что делать с недобросовестными контрагентами

Материал дополняется.

Авторы: Александр Атасунцев, Виктория Полякова
Теги: акции протеста, слезоточивый газ, выборы президента Белоруссии
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter