Лукашенко объяснил отключение интернета действиями из-за границы

Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Интернет в Белоруссии отключают из-за границы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым, сообщает агентство БелТА.

По его словам, доступ к Сети в Белоруссии отключают для того, чтобы вызвать недовольство местных жителей.

«Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — заявил лидер республики.

Лукашенко подчеркнул, что на Белоруссию целенаправленно давят со всех сторон. «Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы», — сказал он Лебедеву. По его словам, звонки были из Польши, Великобритании и Чехии.