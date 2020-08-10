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Лукашенко объяснил отключение интернета действиями из-за границы

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Интернет в Белоруссии отключают из-за границы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым, сообщает агентство БелТА.

По его словам, доступ к Сети в Белоруссии отключают для того, чтобы вызвать недовольство местных жителей.

«Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», — заявил лидер республики.

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Лукашенко подчеркнул, что на Белоруссию целенаправленно давят со всех сторон. «Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы», — сказал он Лебедеву. По его словам, звонки были из Польши, Великобритании и Чехии.

На сайте белорусского оператора «Белтелеком» ранее появилось сообщение о том, что затруднения с доступом к интернету возникли из-за роста множественных кибератак за пределами страны.

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В ночь на 10 августа в Минске и других городах Белоруссии прошли массовые протесты после выборов президента страны, на которых Лукашенко, по предварительным данным, получил 80,23% голосов.

Как передавал корреспондент РБК, в день выборов в стране появились проблемы с доступом в интернет. Не работали Google, YouTube и некоторые местные сайты. Проблемы наблюдались и в работе Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, а также банковских приложений.

Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, выборы, интернет
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