СМИ сообщили о столкновениях в Минске после завершения выборов

В центре Минска начались столкновения сотрудников ОМОН и протестующих против первых результатов выборов, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Стычки происходят на пересечении проспектов Машерова и Победителей, сообщает агентство.

Столкновения протестующих с ОМОН подтверждает и Telegram-канал NEXTA live. Как минимум один сотрудник полиции пострадал, пишет канал. Официального подтверждения этой информации нет.

Также Telegram-канал издания Tut.by сообщает, что на проспекте Победителей начались «жесткие задержания». «Как сообщают очевидцы, силовики выпрыгивают из автозаков и задерживают людей», — сообщает канал. По его данным, собравшиеся люди скандируют: «Уходи!» и «Наш дом — Беларусь!».