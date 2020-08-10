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Выборы в Белоруссии ,  
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Лукашенко сообщил о поручении эвакуировать членов 33 избиркомов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что дал распоряжение военным и своей службе безопасности эвакуировать членов 33 избирательных комиссий. Его слова передает БелТА.

По словам Лукашенко, эвакуацию пришлось провести из-за того, что «участки были заблокированы, а на людей оказывалось давление». Кто и каким образом пытался повлиять на избирателей, президент не уточнил.

«Я отдал распоряжение, чтобы военные и служба безопасности президента на военных автомобилях вывезли этих людей. Это что, порядок? Наглецы страшные», — сказал Лукашенко.

Глава ЦИК Белоруссии сообщила о ночной эвакуации из Дома правительства
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<p>Лидия Ермошина</p>

Ранее об эвакуации в ночь после выборов сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина. «Мы были эвакуированы из Дома правительства около часа ночи», — сказала она.

После завершения голосования на президентских выборах 9 августа в Минске и других городах начались массовые протесты. В белорусском МВД сообщили, что в ходе столкновений травмы получили 39 силовиков, а также 50 гражданских лиц. Около 3 тыс. человек задержали.

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Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил, что в ночь протестов один человек погиб из-за наезда спецтранспорта на активистов. В МВД заявили об отсутствии погибших.

По предварительным данным ЦИК, на выборах лидирует Лукашенко, который получил 80,23% голосов. Основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 9,9% избирателей. В штабе Тихановской не признали озвученные ЦИК итоги и потребовали мирной передачи власти. По словам Тихановской, власть «полностью оторвалась от народа», а для сохранения своих позиций у нее есть только один способ — «насилие над мирными белорусами».

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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