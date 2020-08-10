Лукашенко сообщил о поручении эвакуировать членов 33 избиркомов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что дал распоряжение военным и своей службе безопасности эвакуировать членов 33 избирательных комиссий. Его слова передает БелТА.

По словам Лукашенко, эвакуацию пришлось провести из-за того, что «участки были заблокированы, а на людей оказывалось давление». Кто и каким образом пытался повлиять на избирателей, президент не уточнил.

«Я отдал распоряжение, чтобы военные и служба безопасности президента на военных автомобилях вывезли этих людей. Это что, порядок? Наглецы страшные», — сказал Лукашенко.

Ранее об эвакуации в ночь после выборов сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина. «Мы были эвакуированы из Дома правительства около часа ночи», — сказала она.