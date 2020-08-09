Наблюдатели от России не нашли нарушений на выборах в Белоруссии

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Президентские выборы в Белоруссии прошли на высоком уровне и без каких-либо явных нарушений. Об этом РБК сказали депутаты Госдумы Сергей Крючек от «Справедливой России» и единоросс Артем Туров, наблюдавшие за голосованием.

«Все прошло достойно, на высоком уровне, без каких-либо явных нарушений при высокой активности населения и высокой организации избирательного процесса», — отметил Крючек.

Очереди у избирательных участков он объяснил «антиковидными мероприятиями». Желающим проголосовать приходилось соблюдать социальную дистанцию, чтобы «не создавать толчею». «Это было сделано только ради безопасности, ни в коем случае не в нарушение избирательного процесса», — сказал справедливоросс.

Крючек добавил, что посетил с коллегами более 20 участков. «От наблюдателей жалоб о явных нарушениях мы не услышали», — добавил он.