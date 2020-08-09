В России перед диппредставительствами Белоруссии выстроились очереди

Очередь у посольства Белоруссии в центре Москвы в основной день выборов президента Белоруссии (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В Москве перед посольством Белоруссии выстроилась длинная очередь желающих проголосовать на президентских выборах. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуров.

Он добавил, что голосование проходит в спокойной обстановке, никаких инцидентов зафиксировано не было.

«Насколько я могу видеть, очередь есть, желающих проголосовать очень много, люди идут, очень активно участвуют. Как сказал заместитель председателя участковой комиссии, активность гораздо выше, чем на прошлых президентских выборах», — сообщил Олег Мазуров.

Пользователи соцсетей в своих аккаунтах размещают кадры выстроившейся очереди.

«Очередь к посольству начинается от Девяткина переулка в районе гостиницы «Пан-чемодан». Я пришла в 10.30, очередь была раза в три меньше, за два часа мы продвинулись метров на 100. Обстановка классная, люди улыбаются, приветствуют друг друга, проезжающие машины сигналят», — рассказала днем РБК стоящая в очереди Виктория Степанова. Позднее, около 18:00 мск, в посольстве сообщили, что очередь возле посольства сохраняется. «Пока планируется закрытие участка в 20.00, но это требование законодательства белорусского, поэтому мы вынуждены подчиняться», — сказал РБК пресс-секретарь посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуров.