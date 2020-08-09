Часть избирательных участков в Минске продолжила работу из-за очередей

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Несколько избирательных участков в Минске продолжают принимать избирателей после официального завершения голосования, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Некоторые участки не закрываются. Это впервые, это в городе Минске, где по-прежнему стоят сотни избирателей. И пока они не проголосуют, судя по всему, они будут работать», — сказала она.

Она также отметила, что еще не все регионы представили результаты голосований. Это связано с тем, что в некоторых округах многие госпитализированы в связи с распространением коронавирусной инфекции, что осложнило разору избирательных комиссий.

Ранее стало известно, что по результатам национального экзитпола, победу на президентских выборах одержал Александр Лукашенко, набрав 79,7% голосов.