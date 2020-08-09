В штабе Тихановской не будут призывать к уличным протестам

После окончания голосования в штабе Светланы Тихановской призывают избирателей не отходить от участков и в случае необходимости подавать жалобы на нарушения. Прямых призывов к протестам не планируется, сказали собеседники РБК

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Штаб не будет призывать людей к активным протестам, рассказали РБК несколько собеседников в объединенном штабе Светланы Тихановской.

«Силовики должны увидеть, что мы совершенно мирные, что того образа боевиков, против которых их готовили и настраивали, — его не существует», — объясняет один из них и добавляет, что штаб рассчитывает на сознательность силовиков. «Если выбирать между тем, чтобы вышли 50 тыс. и их избили, и тем, чтобы не вышел вообще никто, мы выбираем второе», — сказал РБК другой собеседник в штабе. На протяжении всего дня голосования в Минск стягивались дополнительные силы правоохранителей, несколько магистралей столицы перекрыты.

В telegram-каналах, информирующих о действиях сторонников оппозиции, содержались призывы к гражданам приходить на участки и защищать свой голос, а также собираться в центрах городов для обсуждения результатов выборов. Поэтому собеседники РБК не исключили, что люди все равно соберутся по окончании голосования.

«Наш тактика — максимальная законность, поэтому мы призвали людей прийти к участкам, где они голосовали, причем прийти с распечатанными жалобами», — объясняет он. Он уверен, что власти не знают, как реагировать на законные собрания.