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Выборы в Белоруссии ,  
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В штабе Тихановской не будут призывать к уличным протестам

После окончания голосования в штабе Светланы Тихановской призывают избирателей не отходить от участков и в случае необходимости подавать жалобы на нарушения. Прямых призывов к протестам не планируется, сказали собеседники РБК
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Штаб не будет призывать людей к активным протестам, рассказали РБК несколько собеседников в объединенном штабе Светланы Тихановской.

«Силовики должны увидеть, что мы совершенно мирные, что того образа боевиков, против которых их готовили и настраивали, — его не существует», — объясняет один из них и добавляет, что штаб рассчитывает на сознательность силовиков. «Если выбирать между тем, чтобы вышли 50 тыс. и их избили, и тем, чтобы не вышел вообще никто, мы выбираем второе», — сказал РБК другой собеседник в штабе. На протяжении всего дня голосования в Минск стягивались дополнительные силы правоохранителей, несколько магистралей столицы перекрыты.

В telegram-каналах, информирующих о действиях сторонников оппозиции, содержались призывы к гражданам приходить на участки и защищать свой голос, а также собираться в центрах городов для обсуждения результатов выборов. Поэтому собеседники РБК не исключили, что люди все равно соберутся по окончании голосования.  

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

«Наш тактика — максимальная законность, поэтому мы призвали людей прийти к участкам, где они голосовали, причем прийти с распечатанными жалобами», — объясняет он. Он уверен, что власти не знают, как реагировать на законные собрания.

Тем не менее среди доверенных лиц Тихановской не было единодушия по вопросу, нужно ли призывать людей выходить на улицу с протестами или нет, говорит один из собеседников РБК. Ряд доверенных лиц хотели призвать, после этого они перестали быть нашими доверенными лицами, рассказал он РБК.

Представители штаба и сама Тихановская уверены, что Белоруссия уже никогда не будет прежней, чем бы ни закончились дни после голосования — протестами, силовыми разгонами и так далее. На допущении, что этот тезис правдив, строится вся стратегия объединенного штаба. Забастовки в Белоруссии более чем возможны, уверен один из собеседников РБК. «Если посмотреть на процент от населения, то в регионах митинги собирали больший процент населения, чем в Минске», — объясняет он.

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Выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По данным национального экзитпола, проведенного провластным объединением, победу одерживает Александр Лукашенко с 79,7% голосов. 

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, Светлана Тихановская
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