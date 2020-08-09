Полиция оттеснила людей от посольства Белоруссии в Москве

Сотрудники полиции у здания посольства Белорусии в Москве (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Полицейские оттеснили людей от входа в здание посольства Белоруссии в Москве, где организовали голосование на выборах президента республики. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что не владеют информацией.

Не успевшие проголосовать люди отказываются уходить и выкрикивают «Уходи», «Перемен», «Мы хотим отдать голос» и «Жыве Беларусь».

Издание Meduza написала в Telegram, что люди подняли руки с паспортами и скандируют «Хотим отдать голос!», «Лукашенко, уходи». Вместе с тем в здании дипмиссии выключили свет. К нему подъезжают автозаки и стягивают ОМОН, передает издание. В посольстве не ответили на звонки РБК.

Избирательный участок в здании посольства в столице закрылся в 20:00. По данным Meduza, в очереди стояли около трех тысяч человек.