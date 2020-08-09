Экзитпол показал победу Лукашенко на выборах

В штабе Тихановской не комментируют результат экзитпола, сообщил корреспондент РБК.

Результаты еще одного экзитпола опубликовала радиостанция «Свобода». Согласно подсчетам на 19 избирательных участках, расположенных за границей, победу одержала Светлана Тихановская (71,28%), у Лукашенко — 6,25%. Против всех проголосовали 1,96%, а у остальных кандидатов примерно по 0,5%. 10,59% опрошенных отказались отвечать на вопрос, за кого они проголосовали. О каких конкретно избирательных участках идет речь, не сообщается.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина, оглашая результаты на закрытых избирательных участках (воинские части, санатории, профилактории, дома отдыха, больницы и другие организации здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях), сообщила, что по результатам подсчетов голосов в пяти из шести регионов страны победу одержал Лукашенко, передает корреспондент РБК.

По данным по системе здравоохранения: Дмитриев — 1,34%, Канопацкая — 2,38%, Лукашенко — 82,08%, Тихановская — 6,98%, Черечень — 1,4%. В воинских частях у Лукашенко — 93,71%, у Тихановской — 3,81%, Дмитриев — 0,2%, Канопацкая 0,56%, Черечень — 0,35%.

Ермошина сообщила, что не все участки для голосования закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с московским), как было запланировано. По ее словам, это произошло из-за больших очередей.

Глава ЦИК пообещала рассказать о первых результатах выборов в 22:00. «Надеюсь, до 02:00 (10 августа) нам удастся провести предварительные итоги выборов по всей стране», — сказала Ермошина.

Голосование на выборах президента Белоруссии было растянуто на несколько дней. Оно началось 4 августа. В досрочном голосовании приняли участие почти 42% избирателей. 9 августа прошел основной день голосования.

В качестве кандидатов на пост главы государства ЦИК зарегистрировала действующего президента Александра Лукашенко, который выдвигается уже на шестой срок, а также депутата нижней палаты парламента страны Анну Канопацкую, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, председателя Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергея Череченя и супругу арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлану.