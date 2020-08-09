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Выборы в Белоруссии ,  
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Экзитпол показал победу Лукашенко на выборах

По данным экзитпола, президент Белоруссии набрал 79,7% голосов. Глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что Александр Лукашенко заручился большинством голосов на закрытых избирательных участках
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гапон / Reuters)

Согласно результатам национального экзитпола, победу на президентских выборах в Белоруссии одержал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 79,7% голосов. Об этом сообщает БелТА.

Второе место заняла основная соперница Лукашенко Светлана Тихановская. Она заручилась поддержкой 6,8% белорусов.

Остальные голоса распределились следующим образом:

  • Анна Канопацкая — 2,3%;
  • Андрей Дмитриев — 1,1%;
  • Сергей Черечень — 0,9%.;
  • Против всех — 9,2%.

Экзитпол был проведен молодежной лабораторией социологических исследований РСОО «БКМО» по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Белоруссии. Опрос проводился 9 августа на 320 участках по всей стране. Согласились ответить, за кого они проголосовали, 67,6%, остальные 32,4% отказались. Всего были опрошены 12 340 человек.

В штабе Тихановской не комментируют результат экзитпола, сообщил корреспондент РБК.

Результаты еще одного экзитпола опубликовала радиостанция «Свобода». Согласно подсчетам на 19 избирательных участках, расположенных за границей, победу одержала Светлана Тихановская (71,28%), у Лукашенко — 6,25%. Против всех проголосовали 1,96%, а у остальных кандидатов примерно по 0,5%. 10,59% опрошенных отказались отвечать на вопрос, за кого они проголосовали. О каких конкретно избирательных участках идет речь, не сообщается.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина, оглашая результаты на закрытых избирательных участках (воинские части, санатории, профилактории, дома отдыха, больницы и другие организации здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях), сообщила, что по результатам подсчетов голосов в пяти из шести регионов страны победу одержал Лукашенко, передает корреспондент РБК.

По данным по системе здравоохранения: Дмитриев — 1,34%, Канопацкая — 2,38%, Лукашенко — 82,08%, Тихановская — 6,98%, Черечень — 1,4%. В воинских частях у Лукашенко — 93,71%, у Тихановской — 3,81%, Дмитриев — 0,2%, Канопацкая 0,56%, Черечень — 0,35%.

Ермошина сообщила, что не все участки для голосования закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с московским), как было запланировано. По ее словам, это произошло из-за больших очередей.

Глава ЦИК пообещала рассказать о первых результатах выборов в 22:00. «Надеюсь, до 02:00 (10 августа) нам удастся провести предварительные итоги выборов по всей стране», — сказала Ермошина.

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Голосование на выборах президента Белоруссии было растянуто на несколько дней. Оно началось 4 августа. В досрочном голосовании приняли участие почти 42% избирателей. 9 августа прошел основной день голосования.

В качестве кандидатов на пост главы государства ЦИК зарегистрировала действующего президента Александра Лукашенко, который выдвигается уже на шестой срок, а также депутата нижней палаты парламента страны Анну Канопацкую, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, председателя Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергея Череченя и супругу арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлану.

Авторы: Полина Химшиашвили, Михаил Юшков
Теги: экзитпол, Белоруссия, выборы, Александр Лукашенко
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