Германия предоставит €10 млн помощи Бейруту после взрыва

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Германия направит Ливану €10 млн в качестве немедленной помощи для устранения последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщается на сайте ведомства.

«Я очень рад, что сегодня со стороны правительства ФРГ могу пообещать дополнительные €10 млн», — сказал Маас.

Маас отметил, что после взрыва правительство Ливана сможет вернуть доверие граждан только в том случае, если будет проведено прозрачное расследование причин катастрофы. Кроме того, для обеспечения стабильности и устойчивого развития стране необходимы срочные реформы, подчеркнул министр.

Взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. В результате погибли более 150 человек, более 6 тыс. получили травмы различной степени тяжести. По данным властей Ливана, причиной взрыва стало возгорание во время сварочных работ аммиачной селитры. Премьер-министр Хасан Диаб пообещал, что произошедшее не останется безнаказанным, в рамках расследования задержали 16 человек.