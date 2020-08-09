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Германия предоставит €10 млн помощи Бейруту после взрыва

Фото: Haytham Al Achkar / Getty Images
Фото: Haytham Al Achkar / Getty Images

Германия направит Ливану €10 млн в качестве немедленной помощи для устранения последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщается на сайте ведомства.

«Я очень рад, что сегодня со стороны правительства ФРГ могу пообещать дополнительные €10 млн», — сказал Маас.

Маас отметил, что после взрыва правительство Ливана сможет вернуть доверие граждан только в том случае, если будет проведено прозрачное расследование причин катастрофы. Кроме того, для обеспечения стабильности и устойчивого развития стране необходимы срочные  реформы, подчеркнул министр.

Антиправительственные протесты в Бейруте. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. В результате погибли более 150 человек, более 6 тыс. получили травмы различной степени тяжести. По данным властей Ливана, причиной взрыва стало возгорание во время сварочных работ аммиачной селитры. Премьер-министр Хасан Диаб пообещал, что произошедшее не останется безнаказанным, в рамках расследования задержали 16 человек.

Накануне, 8 августа, в Бейруте вспыхнули антиправительственные демонстрации. Участники заявили о недоверии правительству и потребовали его отставки. В ходе беспорядков активисты штурмовали здания четырех министерств и заняли штаб-квартиру Ассоциации ливанских банков. Как сообщал Al Jazeera, в ходе протестов травмы получили 728 человек.Также пострадали более 70 полицейских, один сотрудник полиции погиб.

На фоне протестов Диаб объявил, что в стране пройдут досрочные парламентские выборы. По его словам, причиной взрыва стала «многолетняя коррупция и бесхозяйственность», а выборы — единственный способ выйти из кризиса после катастрофы.

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Протестующие в Бейруте заняли здание МИД
Общество
Фото: Ellen Francis / Reuters

С инициативой создания программы международной поддержки жителям Ливана после взрыва выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, который первый прилетел в Бейрут после взрыва. Он также отметил, что страна уже несколько лет находится в кризисе и «ситуация требует нового политического соглашения». Готовность принять участие в сборе средств для Ливана выразили представители Евросоюза, ООН, а также Великобритания и США.

Теги: Бейрут, Германия
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