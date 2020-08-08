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Число погибших при взрыве в порту Бейрута возросло до 158 человек

Последствия взрыва в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте (Фото: Haytham Al Achkar / Getty Images)

Количество погибших в результате взрыва в Бейруте достигло 158 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, передает Reuters. Пропавшими без вести остаются более 20 человек.

Почти 6 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести, уточнил министр.

Более 60 человек пропали без вести после взрыва в порту Бейрута
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Последствия взрыва в Бейруте, Ливан

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. В результате повреждения получили здания в радиусе нескольких километров.

По предварительной версии, причиной стали сварочные работы на складе, где лежала селитра. Сотрудники порта должны были заделать отверстия, через которые можно было выкрасть груз.

Как выглядит порт Бейрута спустя сутки после взрыва. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Бывший капитан судна, которое перевозило груз взорвавшейся аммиачной селитры, Борис Прокошев рассказал РБК, что для детонации селитры необходимо было внешнее воздействие. По его словам, взрыв селитры в порту Бейрута мог произойти из-за поджога, взрывного устройства или попадания искры.

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Теги: взрыв, Бейрут, Ливан
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