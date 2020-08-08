Число погибших при взрыве в порту Бейрута возросло до 158 человек

Последствия взрыва в Бейруте (Фото: Haytham Al Achkar / Getty Images)

Количество погибших в результате взрыва в Бейруте достигло 158 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, передает Reuters. Пропавшими без вести остаются более 20 человек.

Почти 6 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести, уточнил министр.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. В результате повреждения получили здания в радиусе нескольких километров.

По предварительной версии, причиной стали сварочные работы на складе, где лежала селитра. Сотрудники порта должны были заделать отверстия, через которые можно было выкрасть груз.