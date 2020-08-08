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Премьер Ливана предложил провести досрочные выборы в парламент

По его мнению, это единственный способ выйти из кризиса, вызванного взрывом в порту Бейрута. Хасан Диаб заявил, что к катастрофе привела многолетняя коррупция
Хасан Диаб
Хасан Диаб (Фото: Bilal Hussein / AP)

Досрочные парламентские выборы в Ливане являются единственным способом выйти из кризиса в стране, вызванного взрывом в порту Бейрута. Об этом заявил премьер-министр Ливана Хасан Диаб на фоне протестов в столице, передает телеканал Al Arabiya.

Чтобы выйти из чрезвычайного положения, он намерен внести в совет министров законопроект о досрочных выборах.

Антиправительственные протесты в Бейруте. Фоторепортаж
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Кроме того, Диаб, выступая перед населением, сообщил, что взрыв в порту 4 августа, унесший жизни более 150 человек и разрушивший значительную часть города, является результатом многолетней коррупции и бесхозяйственности. Выборы, по мнению главы правительства, станут общенациональным решением, которое спасет страну.

Антиправительственные протесты в Бейруте. Фоторепортаж
Фотогалерея 

До стабилизации политической обстановки в стране Диаб согласен нести ответственность за последствия катастрофы.

8 августа в Бейруте начались антиправительственные митинги — протестующие требовали отставки Диаба и президента страны Мишеля Ауна. Акции вскоре переросли в столкновения с полицией, которая применила против протестующих слезоточивый газ. Красный Крест сообщал, что пострадали более ста человек, 22 из них были госпитализированы.

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Позже жители Бейрута заняли здание Министерства иностранных дел страны, объявив его своим штабом. Кроме того, протестующие ворвались в здание Минэкономики и других административных зданий.

В Бейруте антиправительственный митинг перерос в столкновения с полицией
Общество
Фото: Felipe Dana / AP

Взрыв в порту Бейрута, произошедший вечером 4 августа, разрушил значительную часть города и привел к гибели 158 человек. Около 5 тыс. жителей получили ранения, несколько десятков числятся пропавшими без вести. 300 тыс. человек остались без крова. Ущерб городу оценили в $15 млрд.

В складском порту взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна в 2014 году. Перед взрывом на складе велись сварочные работы. Диаб обещал наказать всех ответственных за катастрофу, 16 человек были задержаны в рамках расследования уголовного дела.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Бейрут, Ливан, протесты, выборы
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