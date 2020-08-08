Премьер Ливана предложил провести досрочные выборы в парламент

По его мнению, это единственный способ выйти из кризиса, вызванного взрывом в порту Бейрута. Хасан Диаб заявил, что к катастрофе привела многолетняя коррупция

Хасан Диаб (Фото: Bilal Hussein / AP)

Досрочные парламентские выборы в Ливане являются единственным способом выйти из кризиса в стране, вызванного взрывом в порту Бейрута. Об этом заявил премьер-министр Ливана Хасан Диаб на фоне протестов в столице, передает телеканал Al Arabiya.

Чтобы выйти из чрезвычайного положения, он намерен внести в совет министров законопроект о досрочных выборах.

Кроме того, Диаб, выступая перед населением, сообщил, что взрыв в порту 4 августа, унесший жизни более 150 человек и разрушивший значительную часть города, является результатом многолетней коррупции и бесхозяйственности. Выборы, по мнению главы правительства, станут общенациональным решением, которое спасет страну.