Макрон первым из иностранных лидеров прилетел в Бейрут после взрыва

Франция направляет врачей и медицинское оборудование в Бейрут для помощи в ликвидации последствий взрыва (Фото: Bertrand Guay / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон первым из иностранных лидеров прилетел в Бейрут после взрыва. В аэропорту он заявил о том, что сейчас появилась возможность «заложить основы для восстановлении Ливана» на «долгосрочную перспективу». Об этом сообщает FranceInfo.

Уже сегодня президент Франции встретится со своим ливанским коллегой Мишелем Ауном и премьер-министром Хасаном Диабом. «Франция на стороне Ливана. Всегда», — написал Макрон на арабском языке в своем Twitter в день взрыва.

Франция отправила в Ливан три военных самолета с 55 спасателями и 6 тоннами различных материалов.

Министерство иностранных дел Франции заявило, что в результате взрыва погиб как минимум один гражданин страны, 24 получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. В связи с этим прокуратура Парижа начала расследование.

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