Захарова потребовала освободить задержанных в Белоруссии россиян

Мария Захарова (Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости)

Вина задержанных в Белоруссии российских граждан ничем не доказана, они должны вернуться на родину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«Еще раз повторяем. Вина задержанных в Белоруссии граждан ничем не доказана. Они должны вернуться в Россию», — сказала она.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании заявил, что для разбирательства по делу задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК Вагнера» в Минск нужно пригласить генеральных прокуроров России и Украины. При этом белорусский лидер выразил готовность самостоятельно решить судьбу задержанных, если генпрокуроры России и Украины откажутся прибыть в Минск.

29 июля белорусские власти сообщили о задержании 33 российских граждан, назвав их «боевиками ЧВК Вагнера». СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. Белорусские власти также получили информацию о прибытии в страну «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».