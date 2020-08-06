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Захарова потребовала освободить задержанных в Белоруссии россиян

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости)

Вина задержанных в Белоруссии российских граждан ничем не доказана, они должны вернуться на родину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«Еще раз повторяем. Вина задержанных в Белоруссии граждан ничем не доказана. Они должны вернуться в Россию», — сказала она.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании заявил, что для разбирательства по делу задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК Вагнера» в Минск нужно пригласить генеральных прокуроров России и Украины. При этом белорусский лидер выразил готовность самостоятельно решить судьбу задержанных, если генпрокуроры России и Украины откажутся прибыть в Минск.

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29 июля белорусские власти сообщили о задержании 33 российских граждан, назвав их «боевиками ЧВК Вагнера». СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. Белорусские власти также получили информацию о прибытии в страну «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

В МИД России потребовали от Минска «не нагнетать» эмоции перед выборами. Тот факт, что задержанных россиян власти Белоруссии считают «боевиками» и подозревают в подрывной деятельности, в министерстве назвали не выдерживающей критики «одиозной трактовкой».

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

Теги: Белоруссия, Россия, ЧВК "Вагнер", Мария Захарова, МИД России
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