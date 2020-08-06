Лукашенко заявил об американских паспортах у задержанных перед выборами

Против Белоруссии идет гибридная война, и власти страны «должны ждать пакостей с любой стороны», считает Лукашенко. «Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они [провокаторы] способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно «любят», — заявил он.
33 россиянина были задержаны в ночь на 29 июля. Следственный комитет Белоруссии заподозрил их в подготовке беспорядков накануне президентских выборов. БелТА со ссылкой на правоохранительные органы отмечало, что в республику задержанные прибыли с целью дестабилизировать обстановку. В Кремле эти сообщения нзвали инсинуациями, а посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что группа ехала через Минск транзитом в Стамбул. По его словам, задержанные являются сотрудниками частного охранного предприятия.
Позже в СК республики назвали билеты россиян в Турцию подготовленным алиби. Лукашенко заявил, что они «были направлены специально в Беларусь» и дали соответствующие показания.
Помимо этого, 29 июля в стране задержали политтехнолога Виталия Шклярова. Как сообщал канал ОНТ, он «мобилизировал» вокруг Сергея Тихановского (задержанный кандидат в президенты Белоруссии) «протестный электорат». Пресс-секретарь жены арестованного Светланы, которую ЦИК зарегистрировала кандидатом вместо мужа, в разговоре с РБК опровергла информацию о том, что Шкляров работал на Тихановского. Сам политтехнолог заявил, что с Тихановским он никак не взаимодействовал, никого не «мобилизовал» и ничего не «координировал».
Шклярову 44 года, он родился в Гомеле. В качестве политтехнлогоа он работал со штабами канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы, а также кандидата в президенты США Берни Сандерса. Как писал TUT.by, жена Шклярова — гражданка США, которая работает в американском посольстве в Киеве. По словам источника издания, у политтехнолога есть американский диппаспорт.