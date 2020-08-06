Лукашенко заявил об американских паспортах у задержанных перед выборами

По словам главы Белоруссии, среди задержанных в республике есть владельцы американских паспортов, «женатые на американках, работающих в Госдепе». Лукашенко считает, что их «защищают российские руководители»

Сотрудники правоохранительных органов задерживают человека у здания белорусской избирательной комиссии (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

В Белоруссии задержано немало людей, которые собирались дестабилизировать обстановку в стране в преддверии выборов. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТа.

Глава государства пояснил, что имеет в виду не только группу из 33 россиян, которых Минск считает сотрудниками частной военной компании Вагнера.

«Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе», — заявил Лукашенко.

По его словам, задержанных «со штыками наперевес защищают российские руководители».