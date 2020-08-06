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Выборы в Белоруссии ,  
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Лукашенко заявил об американских паспортах у задержанных перед выборами

По словам главы Белоруссии, среди задержанных в республике есть владельцы американских паспортов, «женатые на американках, работающих в Госдепе». Лукашенко считает, что их «защищают российские руководители»
Сотрудники правоохранительных органов задерживают человека у здания белорусской избирательной комиссии
Сотрудники правоохранительных органов задерживают человека у здания белорусской избирательной комиссии (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

В Белоруссии задержано немало людей, которые собирались дестабилизировать обстановку в стране в преддверии выборов. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТа.

Глава государства пояснил, что имеет в виду не только группу из 33 россиян, которых Минск считает сотрудниками частной военной компании Вагнера.

«Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе», — заявил Лукашенко.

По его словам, задержанных «со штыками наперевес защищают российские руководители».

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Политика
Александр Лукашенко

Против Белоруссии идет гибридная война, и власти страны «должны ждать пакостей с любой стороны», считает Лукашенко. «Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они [провокаторы] способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно «любят», — заявил он.

33 россиянина были задержаны в ночь на 29 июля. Следственный комитет Белоруссии заподозрил их в подготовке беспорядков накануне президентских выборов. БелТА со ссылкой на правоохранительные органы отмечало, что в республику задержанные прибыли с целью дестабилизировать обстановку. В Кремле эти сообщения нзвали инсинуациями, а посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что группа ехала через Минск транзитом в Стамбул. По его словам, задержанные являются сотрудниками частного охранного предприятия.

Позже в СК республики назвали билеты россиян в Турцию подготовленным алиби. Лукашенко заявил, что они «были направлены специально в Беларусь» и дали соответствующие показания.

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В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак
Политика
Виталий Шкляров

Помимо этого, 29 июля в стране задержали политтехнолога Виталия Шклярова. Как сообщал канал ОНТ, он «мобилизировал» вокруг Сергея Тихановского (задержанный кандидат в президенты Белоруссии) «протестный электорат». Пресс-секретарь жены арестованного Светланы, которую ЦИК зарегистрировала кандидатом вместо мужа, в разговоре с РБК опровергла информацию о том, что Шкляров работал на Тихановского. Сам политтехнолог заявил, что с Тихановским он никак не взаимодействовал, никого не «мобилизовал» и ничего не «координировал».

Шклярову 44 года, он родился в Гомеле. В качестве политтехнлогоа он работал со штабами канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы, а также кандидата в президенты США Берни Сандерса. Как писал TUT.by, жена Шклярова — гражданка США, которая работает в американском посольстве в Киеве. По словам источника издания, у политтехнолога есть американский диппаспорт.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, выборы
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