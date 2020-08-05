Медведев предупредил белорусов о последствиях из-за «образа врага»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Бывший премьер-министр и бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности и лидер партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев заявил, что попытки Белоруссии «вылепить образ врага» и таким образом «добиться политического результата» будут иметь «печальные последствия». Об этом он сказал на встрече с участниками партийного кадрового проекта «ПолитСтартап», трансляция велась на странице ЕР в сети Facebook.

Он отметил, что отношения России и Белоруссии стали «мелкой разменной монетой» в ходе нынешней избирательной кампании в республике.

«Причем, что бы там ни было, что бы ни происходило, невозможно отделаться от мысли, что разные казусы, которые происходят, это часть достаточно несложной политической технологии: вылепить образ врага и при помощи образа врага добиться политического результата», — сказал Медведев, отвечая на замечание, что президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил Россию «врагом».

А далее «хоть трава не расти или гори все синим пламенем», добавил бывший глава правительства. И это, подчеркнул он, вызывает «не только чувство обиды, это очень печально».