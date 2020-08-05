Число жертв взрыва в порту Бейрута достигло 135

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В результате взрыва в порту Бейрута погибли не менее 135 человек, еще около 5 тыс. получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана.

Ранее 5 августа Минздрав сообщал о 113 погибших и 4 тыс. раненых. Десятки человек числятся в списках пропавших без вести.

Взрыв в порту Бейрута. Главное Общество

Накануне вечером в порту столицы Ливана произошел сильный взрыв. Взрывной волной повредило жилые дома и офисы в радиусе нескольких километров. Около 300 тыс. человек остались без жилья, говорил губернатор Бейрута Марван Аббуд. Ущерб он оценил в сумму не менее $3–5 млрд. Верховный совет обороны страны объявил Бейрут зоной бедствия.

Власти полагают, что причиной взрыва могли стать сварочные работы на складе, на котором хранилось более 2,7 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Селитру конфисковали с судна Rhosus еще в сентябре 2014 года. Владельцем судна являлся уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, утверждали моряки, работавшие на Rhosus.