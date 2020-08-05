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Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек

По данным Красного креста, в результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек, пострадали свыше 4 тыс. человек. Власти Ливана назвали случившееся национальным бедствием
Фото: Hassan Ammar / AP
Фото: Hassan Ammar / AP

В результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек, передают Agence France Press и Al-Hadath со ссылкой на данные Красного креста.

Ранее министр здравоохранения Ливана сообщал о 78 умерших. Более 4 тыс. человек пострадали.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Судя по видеозаписям очевидцев, ему предшествовал пожар. Гриб от взрыва был виден за десятки километров. Взрывная волна обрушила фасады нескольких зданий и повредила жилые дома и офисы.

Как сообщили ливанские власти, на складе в порту хранилось 2750 т аммиачной селитры, которую конфисковали шесть лет назад. По их версии, сотрудники порта хотели заделать небольшие отверстия на складе, чтобы опасный груз никто не украл. В ходе сварочных работ вещество взорвалось.

Власти Ливана объявили Бейрут зоной бедствия.

Последствия взрыва в порту Бейрута. Фоторепортаж
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Премьер-министр Ливана Хассан Диаб назвал взрыв национальным бедствием и попросил у «дружественных и братских стран» о помощи. Гуманитарную помощь Ливану уже пообещали оказать Франция, Кипр, власти Евросоюза, Иран и Израиль.

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О готовности помочь Ливану заявил и президент США Дональд Трамп. По его словам, взрыв в Бейруте, скорее всего, был «чудовищной атакой». «Некоторые наши генералы полагают, что это было именно так. Это не похоже на производственный взрыв. Они знают лучше, чем я. По их мнению, это была атака», — сказал Трамп.

Авторы: Виктория Полякова, Гаяна Демурина
Теги: Ливан, взрыв, погибшие
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