Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек

По данным Красного креста, в результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек, пострадали свыше 4 тыс. человек. Власти Ливана назвали случившееся национальным бедствием

Фото: Hassan Ammar / AP

В результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек, передают Agence France Press и Al-Hadath со ссылкой на данные Красного креста.

Ранее министр здравоохранения Ливана сообщал о 78 умерших. Более 4 тыс. человек пострадали.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Судя по видеозаписям очевидцев, ему предшествовал пожар. Гриб от взрыва был виден за десятки километров. Взрывная волна обрушила фасады нескольких зданий и повредила жилые дома и офисы.

Как сообщили ливанские власти, на складе в порту хранилось 2750 т аммиачной селитры, которую конфисковали шесть лет назад. По их версии, сотрудники порта хотели заделать небольшие отверстия на складе, чтобы опасный груз никто не украл. В ходе сварочных работ вещество взорвалось.

Власти Ливана объявили Бейрут зоной бедствия.