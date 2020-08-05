В материалы дела Шамсутдинова попали новые факты неуставных отношений

Рамиль Шамсутдинов (Фото: public188011088 / VK)

В материалах дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкалье осенью 2019 года, добавились новые факты неуставных отношений со стороны офицеров. Об этом РБК заявил его адвокат Равиль Тугушев.

По его словам, эти факты (неуставные отношения, воровство имущества у солдат) фигурировали ранее в показаниях Шамсутдинова. Тугушев отметил, что следствие объективно подошло к расследованию и назначило проверки по всем озвученным фактам

«В том числе и по этому факту — неуставных отношений между военнослужащими и офицером. Поскольку этот офицер погиб, в возбуждении уголовного дела в его отношении отказано. Но отказано не по реабилитирующим основаниям. Проверка выявила, что было и превышение должностных полномочий. Рамиль говорил, что его унижали, физически на него воздействовали», — рассказал он.

Тугушев выразил сожаление, что неуставные отношения между солдатами-срочниками становятся «привычными», но назвал вопиющим фактом то, что это позволил себе офицер.