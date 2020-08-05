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В материалы дела Шамсутдинова попали новые факты неуставных отношений

Рамиль Шамсутдинов
Рамиль Шамсутдинов (Фото: public188011088 / VK)

В материалах дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкалье осенью 2019 года, добавились новые факты неуставных отношений со стороны офицеров. Об этом РБК заявил его адвокат Равиль Тугушев.

По его словам, эти факты (неуставные отношения, воровство имущества у солдат) фигурировали ранее в показаниях Шамсутдинова. Тугушев отметил, что следствие объективно подошло к расследованию и назначило проверки по всем озвученным фактам

«В том числе и по этому факту — неуставных отношений между военнослужащими и офицером. Поскольку этот офицер погиб, в возбуждении уголовного дела в его отношении отказано. Но отказано не по реабилитирующим основаниям. Проверка выявила, что было и превышение должностных полномочий. Рамиль говорил, что его унижали, физически на него воздействовали», — рассказал он.

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Тугушев выразил сожаление, что неуставные отношения между солдатами-срочниками становятся «привычными», но назвал вопиющим фактом то, что это позволил себе офицер.

Ранее Шамсутдинов заявил, что один из лейтенантов угрожал ему изнасилованием. Он добавил, что ему было известно, как офицеры «опускали других молодых», поэтому он не знал, что ему делать, и взялся за оружие.

Адвокат уточнил, что защита Шамсутдинова подала ходатайство о суде присяжных. «Поскольку часть вторая этой статьи (105 УК России. — РБК) относится к особо тяжким преступлениям, здесь два варианта рассмотрения: либо коллегией из трех судей, либо судом присяжных», — пояснил он.

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По мнению стороны защиты, суд присяжных будет более объективен, учитывая резонанс дела.

РБК направил запрос в пресс-службу СКР.

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Ранее суд продлил на три месяца — до 25 сентября — арест Шамсутдинову. В апреле ему уже продлевали арест на четыре месяца, однако Тугушев тогда сообщил, что из-за коронавируса следственные действия приостановлены.

Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев воинской части 54160 в поселке Горном Забайкальского края. В результате стрельбы погибли восемь человек. Следователи завели дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц). Отец солдата-срочника полагает, что его сына довели сослуживцы и дедовщина.

Позднее было возбуждено дело о нарушении уставных правил в воинской части по ст. 335 УК России, по которому Шамсутдинов проходит потерпевшим. Так, в марте к двум годам условно был приговорен Руслан Мухатов, который издевался над сослуживцами, в том числе над Шамсутдиновым.

Теги: солдат-срочник, офицеры, суд, новости
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