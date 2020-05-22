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Адвокат заявил об отказе прокуратуры открыть дело по жалобе Шамсутдинова

Руслан Нагиев
Руслан Нагиев (Фото: ТатПолит / YouTube)

Прокуратура Восточного военного округа отказала в возбуждении уголовного дела о вымогательстве денег у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова. Об этом РБК сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

«Мы обжаловали отказ Следственного комитета в возбуждении уголовного дела в прокуратуре. Прокуратура что сделала? Отправила нашу жалобу на рассмотрение в этот же Следственный комитет. Сейчас мы подготовили жалобу в суд, будем разбираться в суде с этим», — добавил адвокат.

РБК также направил запрос в пресс-службу Главной военной прокуратуры РФ.

По мнению защиты, отказ связан с тем, что Следственному комитету не выгодно появление второго уголовного дела, которое подтвердит, что в отношении Шамсутдинова применялось не только физическое воздействие, но и вымогательство.

По словам адвоката, Шамсутдинов неоднократно жаловался на вымогательства со стороны сослуживцев и в распоряжении стороны защиты имеются данные об одном из таких денежных переводов, которые делал отец Шамсутдинова.

«Эти факты могут показать, в каких жутких условиях служил Шамсутдинов. Видимо, органы как-то прикрывают этот момент, не хотят, чтобы общественность об этом знала», — рассказал РБК Нагиев.

Ранее возбуждать уголовное дело о вымогательстве денег у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова отказался Следственный комитет.

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25 октября 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу в воинской части 54160 в поселке Горном Забайкальского края. В результате стрельбы умерли восемь солдат, а сам Шамсутдинов сдался правоохранительным органам.

Отец Шамсутдинова говорил, что причиной поступка его сына стали неуставные отношения и дедовщина. В декабре 2019 года стало известно о возбуждении дела о неуставных отношениях (ст. 335 УК) в воинской части в Забайкалье, по которому Шамсутдинов был признан потерпевшим.

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, признанного виновным в издевательствах над срочником Шамсутдиновым.

Теги: новости РБК, адвокат, Россия, армия
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