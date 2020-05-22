Адвокат заявил об отказе прокуратуры открыть дело по жалобе Шамсутдинова

Руслан Нагиев (Фото: ТатПолит / YouTube)

Прокуратура Восточного военного округа отказала в возбуждении уголовного дела о вымогательстве денег у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова. Об этом РБК сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

«Мы обжаловали отказ Следственного комитета в возбуждении уголовного дела в прокуратуре. Прокуратура что сделала? Отправила нашу жалобу на рассмотрение в этот же Следственный комитет. Сейчас мы подготовили жалобу в суд, будем разбираться в суде с этим», — добавил адвокат.

РБК также направил запрос в пресс-службу Главной военной прокуратуры РФ.

По мнению защиты, отказ связан с тем, что Следственному комитету не выгодно появление второго уголовного дела, которое подтвердит, что в отношении Шамсутдинова применялось не только физическое воздействие, но и вымогательство.

По словам адвоката, Шамсутдинов неоднократно жаловался на вымогательства со стороны сослуживцев и в распоряжении стороны защиты имеются данные об одном из таких денежных переводов, которые делал отец Шамсутдинова.