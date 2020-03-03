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Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

Руслана Мухатова обвинили в издевательствах над сослуживцами, в том числе над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, который устроил в октябре 2019 года стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, который обвинялся в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в воинской части. Об этом сообщил РБК адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев. Как передало «РИА Новости», судья Олеся Кущенко также назначила ему штраф в размере 30 тыс. руб.

«Мы удовлетворены приговором. Суд признал наши доводы о том, что в этой военной части была жуткая дедовщина, были побои, в том числе над Рамилем Шамсутдиновым», — заявил Нагиев. Признание факта дедовщины в отношении Шамсутдинова в дальнейшем поможет установить истину по делу, где рядовой сам является обвиняемым, объяснил юрист.

Мухатов признался в издевательствах над Шамсутдиновым и еще над семью сослуживцами. По данным следствия, он заставлял призывников выполнять физические упражнения по несколько часов, а также бил их кулаком в боксерской перчатке. Дело в отношении Мухатова возбуждено по ч. 1 ст. 335, ч. 2 п. «б» ст. 335 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в отношении двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы.

Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу в воинской части 54160 в поселке Горном Забайкальского края 25 октября 2019 года, погибли восемь солдат. По словам отца Шамсутдинова, причиной стрельбы стала дедовщина в войсковой части, где служил срочник.

Автор: Анастасия Курносова
Теги: суд, дедовщина, солдат-срочник
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