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Отец Шамсутдинова заявил о нарушениях при психиатрической экспертизе сына

Рамиль Шамсутдинов
Рамиль Шамсутдинов (Фото: Project Baza / AP)

Сотрудники Института им. В.П. Сербского, где проводилась психолого-психиатрическая экспертиза в отношении рядового Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в январе 2019 года, относились к нему грубо и предвзято. Об этом РБК сообщил его отец Салим Шамсутдинов.

«Его там оскорбляли, у него даже там конфликт был то ли с заведующим, то ли с экспертом. Очень плохо, предвзято к нему относились — не как к человеку, а как к преступнику, видимо, и словесно его оскорбляли», — сказал он.

Салим Шамсутдинов добавил, что в материалах экспертизы, которую проводили в применительно к его сыну, не отражен ряд вопросов. «Как я понял, экспертиза не полностью проведена», — уточнил отец рядового, добавив, что 16 июня следователи дополнительно допросили молодого человека по поводу психолого-психиатрической экспертизы.

Адвокат Рамиля Шамсутдинова Равиль Тугушев подтвердил РБК, что у стороны защиты есть вопросы к экспертизе, документ собираются отправить на рецензирование. От детального пояснения он отказался, сославшись на подписку о неразглашении.

В октябре 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу на территории воинской части 54160 Забайкальского края, в поселке Горный. Погибли восемь человек, еще двое серьезно пострадали. Сообщая о происшествии, в Минобороны отмечали, что причинами ЧП стали нервный срыв срочника и личный конфликт. Отец Шамсутдинова позднее заявил о дедовщине и неуставных отношениях в части, по его словам, это спровоцировало его сына на данный поступок. Сейчас Рамиля Шамсутдинова обвиняют в убийстве восьми человек (ч. 2 ст. 105 УК), а также в покушении на убийство.

В декабре 2019 года Шамсутдинова признали потерпевшим в деле о неуставных отношениях. В марте 2020 года Руслан Мухатов, обвиняющийся в издевательствах над ним, был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Также его оштрафовали на 30 тыс. руб.

Теги: Забайкалье, стрельба, дедовщина, воинская часть, новости
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