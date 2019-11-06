Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

Убийство восьмерых военнослужащих Рамиль Шамсутдинов объяснил тем, что над ним постоянно издевались и собирались изнасиловать

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шестерых сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?», — цитирует показания Шамсутдинова Baza.

В своих показаниях обвиняемый также отметил, что жаловаться ему было некому («Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били?»), а бежать некуда («все закрыто»). «Единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем не при чем», — добавил Шамсутдинов.

РБК направил запросы в Минобороны и СК.