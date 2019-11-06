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Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
Убийство восьмерых военнослужащих Рамиль Шамсутдинов объяснил тем, что над ним постоянно издевались и собирались изнасиловать

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шестерых сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?», — цитирует показания Шамсутдинова Baza.

В своих показаниях обвиняемый также отметил, что жаловаться ему было некому («Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били?»), а бежать некуда («все закрыто»). «Единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем не при чем», — добавил Шамсутдинов.

РБК направил запросы в Минобороны и СК.

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Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о встрече с ним в СИЗО

Стрельба в воинской части 54160, расположенной в поселке Горный Читинского района, произошла 25 октября. В ходе инцидента рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, еще двое получили ранения.

6 ноября отец Шамсутдинова Салим, посетивший СИЗО, в котором содержится его сын, рассказал РБК, что открыть стрельбу того вынудили неуставные отношения между сослуживцами. «Что его могло вывести? Сразу понятно — дедовщина, постоянные длительные издевательства над ним. Довели его до такого состояния», — сказал он.

Ранее источники РБК сообщили, что комиссия Минобороны установила, что у Шамсутдинова был личный конфликт с одним из офицеров, а также указала на повышенную психическую нагрузку солдата. Также РБК ознакомился с социально-психологической характеристикой Рамиля Шамсутдинова из которой следует, что он обладал качествами лидера и способностью «физического воздействия на других», был конфликтным и направлял оружие на сослуживцев.

Автор: Евгений Калюков
Теги: стрельба, воинская часть, Минобороны
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