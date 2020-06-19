Суд продлил арест расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову

Рамиль Шамсутдинов (Фото: mig41 / Telegram)

Суд продлил на три месяца арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкалье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Читинского гарнизонного военного суда.

«На три месяца — до 25 сентября удовлетворено ходатайство о продлении», — заявили в суде.

В апреле суд продлевал арест срочнику на четыре месяца, его адвокат Равиль Тугушев говорил, что из-за коронавируса следственные действия приостановлены.

Осенью 2019 года Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев воинской части 54160 в поселке Горном Забайкальского, восемь человек погибли. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Отец Шамсутдинова считает, что его сына довели сами сослуживцы и дедовщина в части.