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Общество ,  
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Суд продлил арест расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову

Рамиль Шамсутдинов
Рамиль Шамсутдинов (Фото: mig41 / Telegram)

Суд продлил на три месяца арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восьмерых сослуживцев в Забайкалье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Читинского гарнизонного военного суда.

«На три месяца — до 25 сентября удовлетворено ходатайство о продлении», — заявили в суде.

В апреле суд продлевал арест срочнику на четыре месяца, его адвокат Равиль Тугушев говорил, что из-за коронавируса следственные действия приостановлены.

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Рамиль Шамсутдинов

Осенью 2019 года Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев воинской части 54160 в поселке Горном Забайкальского, восемь человек погибли. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Отец Шамсутдинова считает, что его сына довели сами сослуживцы и дедовщина в части.

Правоохранители завели дело о нарушении уставных правил в воинской части (ст. 335 УК), по которому срочник и еще несколько человек проходят потерпевшими. В марте Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам условно Руслана Мухатова, которого обвинили в издевательствах над Шамсутдиновым.

Теги: арест, срочная служба, новости, Забайкалье
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