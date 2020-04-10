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Суд продлил арест устроившему стрельбу в воинской части в Забайкалье

Фото: mig41 / Telegram

Суд продлил на четыре месяца арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восьмерых сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Равиля Тугушева.

«Продлили на четыре месяца арест. В связи с коронавирусом следственных действий нет, поэтому я планирую вылететь туда [в Читу] в мае», — сказал защитник.

Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно
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По его словам, во время визита к подзащитному он хочет ознакомиться с результатами психиатрической экспертизы, которую Шамсутдинов прошел в Институте психиатрии им. В.П. Сербского.

В конце октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам
в воинской части 54160 в поселке Горном Забайкальского. В результате погибли восемь человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Срочник сдался правоохранительным органам.

Отец Шамсутдинова сообщил, что причиной стрельбы стала дедовщина. Правоохранители завели дело о нарушении уставных правил в воинской части (ст. 335 УК), по которому срочник и еще несколько человек проходят потерпевшими.

В начале марта суд приговорил Руслана Мухатова, которого обвинили в издевательствах над Шамсутдиновым, к двум годам лишения свободы условно.

Теги: Забайкальский край, солдат-срочник
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