Суд продлил арест устроившему стрельбу в воинской части в Забайкалье

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Суд продлил на четыре месяца арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восьмерых сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Равиля Тугушева.

«Продлили на четыре месяца арест. В связи с коронавирусом следственных действий нет, поэтому я планирую вылететь туда [в Читу] в мае», — сказал защитник.

По его словам, во время визита к подзащитному он хочет ознакомиться с результатами психиатрической экспертизы, которую Шамсутдинов прошел в Институте психиатрии им. В.П. Сербского.

В конце октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам

в воинской части 54160 в поселке Горном Забайкальского. В результате погибли восемь человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Срочник сдался правоохранительным органам.