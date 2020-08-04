Лукашенко заявил о еще одном переброшенном в Белоруссию отряде боевиков

Трансляция послания президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и Национальному собранию (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту заявил, что сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг страны. Трансляцию вел РБК.

«Мы должны бегать и ловить их по лесам. Мы же их всех отловим», — сказал белорусский президент.

Говоря о задержанных ранее россиянах, Лукашенко сказал, что они не находились в стране транзитом, а были заброшены специально. По его словам: «И все это вранье — про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию — это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь», — отметил глава государства.

29 июля в Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, связанных, по утверждению Минска, с ЧВК Вагнера. Их заподозрили в подготовке массовых беспорядков. По данным агентства БелТА, мужчины прибыли в республику «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».