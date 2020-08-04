Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при раскачивании Белоруссии

В обращении к народу президент Белоруссии заявил, что против его страны брошены миллиардные ресурсы, на ней решили отработать новые технологии «цветных революций»

Александр Лукашенко (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки, то тяжело будет всем до Владивостока, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к народу, которое транслировал РБК.

Video

Он заявил, что против Белоруссии «брошены миллиардные ресурсы, новейшие технологии», и попросил всех, кто его «слышит с этой трибуны», не раскачивать ситуацию в республике. По его словам, белорусы, украинцы, русские, поляки, евреи всегда «жили здесь в мире».

«Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — сказал он.

Лукашенко также заявил, что задержанные в Белоруссии россияне не собирались отправляться в другие страны, они были целенаправленно засланы в страну. Информацию о том, что задержанные летели транзитом через Белоруссию, президент назвал «враньем».