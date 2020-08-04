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Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при раскачивании Белоруссии

В обращении к народу президент Белоруссии заявил, что против его страны брошены миллиардные ресурсы, на ней решили отработать новые технологии «цветных революций»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки, то тяжело будет всем до Владивостока, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к народу, которое транслировал РБК.

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Он заявил, что против Белоруссии «брошены миллиардные ресурсы, новейшие технологии», и попросил всех, кто его «слышит с этой трибуны», не раскачивать ситуацию в республике. По его словам, белорусы, украинцы, русские, поляки, евреи всегда «жили здесь в мире».

«Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — сказал он.

Лукашенко также заявил, что задержанные в Белоруссии россияне не собирались отправляться в другие страны, они были целенаправленно засланы в страну. Информацию о том, что задержанные летели транзитом через Белоруссию, президент назвал «враньем».

«Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье — про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию — это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать», — сказал Лукашенко.

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«Они рассказали все», — заверил президент Белоруссии.

Лукашенко заявил, что билеты в Стамбул были использованы для прикрытия.

«Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда у нас идет уборка, — мы же у вас ничего не просим — мы должны бегать их ловить по лесам. Мы же их всех отловим», — пообещал Лукашенко.

«Боевиков ЧВК» и соперников Лукашенко обвинили в подготовке беспорядков
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Группу россиян из 33 человек задержали в ночь на 29 июля. Минск обвинил их в подготовке массовых беспорядков, назвав «боевиками» иностранной частной военной компании. Кремль назвал эти утверждения инсинуациями, а российский МИД объяснил, что россияне следовали транзитом через Минск в Стамбул, но были вынуждены задержаться в республике.

Российский консул в белорусской столице Кирилл Плетнев заявил, что задержанные направлялись транзитом через Минск в одну из стран Латинской Америки. По его словам, 25 июля задержанные в Белоруссии граждане должны были вылететь из Минска в Стамбул, а уже оттуда отправиться в Латинскую Америку. В какую именно из стран региона направлялись россияне, Плетнев не уточнил.

Украина считает, что у некоторых из задержанных россиян есть украинское гражданство. Офис украинского генпрокурора заявил, что девять задержанных в Белоруссии граждан Украины Киев подозревает в участии в террористической организации и намерен потребовать их выдачи для привлечения к ответственности. Кремль заявил, что Россия не признает украинского гражданства задержанных. «Все они граждане России», — заявил Дмитрий Песков.
 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, дестабилизация, цветные революции
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