«Права на ошибку у белорусов нет»: главные цитаты из послания Лукашенко

«Что вы творите? Нашли трех несчастных девчонок… (кандидат Светлана Тихановская, жена экс-кандидата Валерия Цепкало Вероника и глава штаба Виктора Барбарико Мария Колесникова — РБК). Они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете? Выпустим политиков, экономистов, наркоманов и уголовников, проведем честные выборы и будем жить. Они же не понимают, что говорят и что творят».
«Так вот, это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье. Эти люди — они дали показания. Были направлены специально в Белоруссию. Команда была ждать. Билеты на Стамбул — это легенда. <...> Мы по-человечески относимся к этим ребятам. И они рассказали все. Прекратите врать! И месить всякую мешанину в СМИ! Вы же уже опозорились! Сначала Стамбул, потом Венесуэла... Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Иначе полыхать будет так, что до Дальнего Востока!»
Ночью 29 июля в Минске была задержана группа из 33 россиян. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков. По данным агентства БелТА, мужчины прибыли в республику «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Кремль отрицает все обвинения, а российский МИД посоветовал белорусской стороне «прекратить нагнетание» перед выборами. В ведомстве заявили, что россияне следовали транзитом через Минск в Стамбул, но были вынуждены задержаться в республике.
«Призыв альтернативщиков провести реформы через возврат к лихим 90-м — это подарок криминалу. Никаких 90-х быть не может. Вернув конституцию 94 года, мы возвратим безвластие. Тем, кто стоит за этими заявлениями, нужна неразбериха в стране. Чтобы прихватизировать, как раньше говорили. <...> Белорусский путь реформ — это терпеливое вдумчивое совершенствование производства, которое основано на собственной науке и компетенциях. <...> Реформы — не кампания, это процесс, порой болезненный... Но если не осуществлять перемены, они пройдут без нас и мимо нас... Путь «разрушить до основания, а затем...» — не наш путь. Лимит на революции и разрушения Беларусь исчерпала в прошлом веке».
«Мы принимали адекватные меры. Шли особым путем. Мир признает, что мы поступили правильно. Из-за границы требовали карантина, закрытия предприятий. Как вы понимаете, на это я пойти не мог <...> Мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой».Никогда не следует поддаваться панике и слепо копировать чужие рецепты. Нужно доверять — врачам, специалистам. Доверять, простите меня, власти. Если вы ее избрали. <...> Свежий воздух и занятия спортом! Будете сидеть дома — будете болеть всегда!»
По данным на 4 августа, в Белоруссии зафиксировано более 68 тыс. случая заболевания Covid-19. Республика стала одной из немногих стран, где не вводили карантин и строгие ограничительные меры, а также провели парад на 9 мая.