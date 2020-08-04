«Права на ошибку у белорусов нет»: главные цитаты из послания Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с ежегодным обращением к народу и Национальному собранию. Он рассказал о борьбе с коронавирусом, предстоящих выборах и отношениях с Россией. Главное — в материале РБК

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Об отношениях с Россией

«На этом политическом разломе сегодня находится Беларусь — единственное спокойное звено в Евразии, живущее своим умом. Россия боится нас потерять, ведь у нее не осталось по-настоящему близких союзников, и Запад стал к нам проявлять предметный интерес. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную предсказуемую внешнюю политику. Россия была, есть и будет нашим ближайшим союзником — кто бы ни был у власти в Беларуси и Российской Федерации. Это непреодолимый фактор. Это глубоко внутри наших народов, даже несмотря на то, что Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно!»

О выборах президента

«Вы хотите в 90-е? Вы этого хотите? Чтобы страну поделили на сектора? Не будет этого. Пока я жив! Не только пока я президент. На своих плечах вынесу! <...> Я не святой! Но вы меня знаете. Вы знаете, что ваша жизнь для меня — святое. Остальное забудьте. Завтра придет неизвестный человек — какую политику он будет вести? <...> Права на ошибку у вас, белорусы, нет».