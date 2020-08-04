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«Права на ошибку у белорусов нет»: главные цитаты из послания Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с ежегодным обращением к народу и Национальному собранию. Он рассказал о борьбе с коронавирусом, предстоящих выборах и отношениях с Россией. Главное — в материале РБК
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Об отношениях с Россией

«На этом политическом разломе сегодня находится Беларусь — единственное спокойное звено в Евразии, живущее своим умом. Россия боится нас потерять, ведь у нее не осталось по-настоящему близких союзников, и Запад стал к нам проявлять предметный интерес. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную предсказуемую внешнюю политику. Россия была, есть и будет нашим ближайшим союзником — кто бы ни был у власти в Беларуси и Российской Федерации. Это непреодолимый фактор. Это глубоко внутри наших народов, даже несмотря на то, что Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно!»

О выборах президента

«Вы хотите в 90-е? Вы этого хотите? Чтобы страну поделили на сектора? Не будет этого. Пока я жив! Не только пока я президент. На своих плечах вынесу! <...> Я не святой! Но вы меня знаете. Вы знаете, что ваша жизнь для меня — святое. Остальное забудьте. Завтра придет неизвестный человек — какую политику он будет вести? <...> Права на ошибку у вас, белорусы, нет».

Об оппозиции

«Что вы творите? Нашли трех несчастных девчонок… (кандидат Светлана Тихановская, жена экс-кандидата Валерия Цепкало Вероника и глава штаба Виктора Барбарико Мария Колесникова — РБК). Они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете? Выпустим политиков, экономистов, наркоманов и уголовников, проведем честные выборы и будем жить. Они же не понимают, что говорят и что творят».

Лукашенко выступил с обращением к белорусам. Полное видео
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О задержании 33 боевиков

«Так вот, это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье. Эти люди — они дали показания. Были направлены специально в Белоруссию. Команда была ждать. Билеты на Стамбул — это легенда. <...> Мы по-человечески относимся к этим ребятам. И они рассказали все. Прекратите врать! И месить всякую мешанину в СМИ! Вы же уже опозорились! Сначала Стамбул, потом Венесуэла... Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Иначе полыхать будет так, что до Дальнего Востока!»

Задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ночью 29 июля в Минске была задержана группа из 33 россиян. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков. По данным агентства БелТА, мужчины прибыли в республику «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Кремль отрицает все обвинения, а российский МИД посоветовал белорусской стороне «прекратить нагнетание» перед выборами. В ведомстве заявили, что россияне следовали транзитом через Минск в Стамбул, но были вынуждены задержаться в республике.

О реформах

«Призыв альтернативщиков провести реформы через возврат к лихим 90-м — это подарок криминалу. Никаких 90-х быть не может. Вернув конституцию 94 года, мы возвратим безвластие. Тем, кто стоит за этими заявлениями, нужна неразбериха в стране. Чтобы прихватизировать, как раньше говорили. <...> Белорусский путь реформ — это терпеливое вдумчивое совершенствование производства, которое основано на собственной науке и компетенциях. <...> Реформы — не кампания, это процесс, порой болезненный... Но если не осуществлять перемены, они пройдут без нас и мимо нас... Путь «разрушить до основания, а затем...» — не наш путь. Лимит на революции и разрушения Беларусь исчерпала в прошлом веке».

О коронавирусе

«Мы принимали адекватные меры. Шли особым путем. Мир признает, что мы поступили правильно. Из-за границы требовали карантина, закрытия предприятий. Как вы понимаете, на это я пойти не мог <...> Мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой».Никогда не следует поддаваться панике и слепо копировать чужие рецепты. Нужно доверять — врачам, специалистам. Доверять, простите меня, власти. Если вы ее избрали. <...> Свежий воздух и занятия спортом! Будете сидеть дома — будете болеть всегда!»

По данным на 4 августа, в Белоруссии зафиксировано более 68 тыс. случая заболевания Covid-19. Республика стала одной из немногих стран, где не вводили карантин и строгие ограничительные меры, а также провели парад на 9 мая.

Автор: Юлия Сапронова
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