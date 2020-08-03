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Путин поручил просчитать ликвидацию иркутского «экологического Чернобыля»

Здания бывшего химического комбината "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском
Здания бывшего химического комбината "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском (Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 21 августа определить объем и стоимость работ по изоляции загрязненных объектов на территории города Усолье-Сибирское в Иркутской области. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Помимо этого до 30 сентября правительство должно представить предложения по внесению в законодательство поправок об особенностях ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах промышленной инфраструктуры, которые выводятся из эксплуатации. К этому же сроку власти должны принять решения для передачи земли и недвижимости на загрязненной территории в Усолье-Сибирском в собственность региона.

В Усолье-Сибирском после критики Путина рекультивируют территорию завода
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Территория предприятия химической промышленности &laquo;Усольехимпром&raquo; в городе Усолье-Сибирское

На совещании по ситуации в Иркутской области 30 июля Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Усолье-Сибирском. По словам президента, в городе, где работал завод «Усольехимпром», экологическая обстановка ухудшается с 30-х годов прошлого века.

Глава государства поручил изолировать одну из промышленных площадок в Усолье-Сибирском и закрыть для людей доступ на опасные объекты. Согласно распоряжению Путина, необходимо организовать ее охрану, для чего следует привлечь ресурсы всех уровней власти, включая Минобороны и Росгвардии.

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты отправились в Усолье-Сибирское 3 июля. Также власти по поручению президента Владимира Путина создали межведомственную рабочую группу для ликвидации экологического вреда в этом городе.

Теги: Владимир Путин, правительство России, Иркутская область
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