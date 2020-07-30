В Усолье-Сибирском после критики Путина рекультивируют территорию завода

Территория предприятия химической промышленности «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское (Фото: Владимир Байкальский / ТАСС)

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области создадут систему экологического мониторинга и рекультивируют территорию завода «Усольехимпром». Об этом заявила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко по итогам совещания у президента по экологической ситуации в Усолье-Сибирском, ее слова передал РБК ее представитель.

«В национальном проекте «Экология» мы предусмотрим отдельные мероприятия для работы над площадкой «Усольехимпром», выделим необходимое финансирование», — сказала Абрамченко.

Будут проведены мероприятия по ликвидации экологического вреда окружающей среде, первые мероприятия завершат в 2021 году.

Рекультивация территории завода позволит создать новую инфраструктуру для социально-экономического развития моногорода, а также рабочие места.