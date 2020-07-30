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В Усолье-Сибирском после критики Путина рекультивируют территорию завода

Территория предприятия химической промышленности «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское
Территория предприятия химической промышленности «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское (Фото: Владимир Байкальский / ТАСС)

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области создадут систему экологического мониторинга и рекультивируют территорию завода «Усольехимпром». Об этом заявила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко по итогам совещания у президента по экологической ситуации в Усолье-Сибирском, ее слова передал РБК ее представитель.

«В национальном проекте «Экология» мы предусмотрим отдельные мероприятия для работы над площадкой «Усольехимпром», выделим необходимое финансирование», — сказала Абрамченко.

Будут проведены мероприятия по ликвидации экологического вреда окружающей среде, первые мероприятия завершат в 2021 году.

Рекультивация территории завода позволит создать новую инфраструктуру для социально-экономического развития моногорода, а также рабочие места.

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Одним из направлений работы станет также разработка правовой системы предупреждения экологического вреда. В частности, речь идет о разработке комплекса профилактических мер и введении реальной ответственности и обязанности собственников предприятий устранять экологический вред.

«Новое законодательство должно предусматривать порядок вывода из эксплуатации промышленных предприятий с обязательным проведением экологического аудита, запретом раздела таких площадок на части до завершения вывода из эксплуатации и ликвидации накопленного вреда», — пояснила вице-премьер. Кроме того, будут предусмотрены финансовые обязательства.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

На совещании президент Владимир Путин заявил, что экологические проблемы в городе, где работал завод «Усольехимпром», долгие годы не решались, а более того, замалчивались.

На совещании президент заявил, что экологические проблемы в городе в Иркутской области накапливались еще с 1930-х годов. «На этой территории работало крупное химическое предприятие. И сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии», — указал Путин.

Российский лидер поручил изолировать в ближайшее время промышленную площадку в Усолье-Сибирском. «Необходимо срочно изолировать промышленную площадку и обеспечить ее охрану силами Росгвардии», — добавил он.

Завод «Усольехимпром» с 1936 года являлся крупнейшим предприятием химической промышленности СССР за Уралом. На его территории находится крупный очаг ртутного загрязнения. В 2017 году «Усольехимпром» обанкротился.

Теги: Владимир Путин, Виктория Абрамченко, Иркутская область, завод, экология
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