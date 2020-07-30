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Путин поручил военным изолировать химзавод в городе в Иркутской области

«Усольехимпром»
«Усольехимпром» (Фото: Владимир Байкальский / ТАСС)

В ближайшее время промышленную площадку в городе Усолье-Сибирском Иркутской области нужно изолировать и организовать ее охрану, причем для этого нужно привлечь ресурсы всех уровней власти, включая Минобороны и «Росгвардии».

Такое поручение, как передает ТАСС, дал президент Владимир Путин. «Необходимо срочно изолировать промышленную площадку и обеспечить ее охрану силами Росгвардии», — сказал Путин, подводя итоги совещания по экологической ситуации в городе.

Президент также поручил закрыть доступ на опасные объекты для людей, чтобы они не подвергали угрозе свою жизнь и здоровье.

Ранее президент раскритиковал отношение к властей всех уровней к экологической ситуации в городе. По его словам, груз экологических проблем накапливался там с 1930-х годов.

«На этой территории работало крупное химическое предприятие, и сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии. Если по-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда, более того, эту проблему, вместо того, чтобы решать, по существу фактически замалчивали», — сказал Путин.

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Материал дополняется.

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