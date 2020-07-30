Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области

По словам президента, в городе Усолье-Сибирском, где работал завод «Усольехимпром», экологическая обстановка ухудшалась с 30-х годов прошлого века и проблемой никто не занимался

Территория предприятия химической промышленности «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское (Фото: Светлана Латынина / ТАСС)

Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирском Иркутской области долгие годы не решались, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в этом городе. Трансляцию вел канал «Россия 24».

«Груз экологических проблем накапливался здесь очень давно, еще с 30-х годов прошлого века, — признал президент. — На этой территории работало крупное химическое предприятие. И сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии».

По словам президента, проблемами города никто толком не занимался никогда. «Более того, проблему вместо того, чтобы решать, фактически замалчивали», — подчеркнул он.

Речь идет о заводе «Усольехимпром», который с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности СССР за Уралом. На его территории находится крупный очаг ртутного загрязнения, который остался после закрытия в 1998 году цеха электролиза. В августе 2017 года «Усольехимпром» признали банкротом.