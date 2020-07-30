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Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области

По словам президента, в городе Усолье-Сибирском, где работал завод «Усольехимпром», экологическая обстановка ухудшалась с 30-х годов прошлого века и проблемой никто не занимался
Территория предприятия химической промышленности «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское
Территория предприятия химической промышленности «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское (Фото: Светлана Латынина / ТАСС)

Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирском Иркутской области долгие годы не решались, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в этом городе. Трансляцию вел канал «Россия 24».

«Груз экологических проблем накапливался здесь очень давно, еще с 30-х годов прошлого века, — признал президент. — На этой территории работало крупное химическое предприятие. И сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии».

По словам президента, проблемами города никто толком не занимался никогда. «Более того, проблему вместо того, чтобы решать, фактически замалчивали», — подчеркнул он.

«Территория экологической катастрофы»: как выглядит завод «Усольехимпром»
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Речь идет о заводе «Усольехимпром», который с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности СССР за Уралом. На его территории находится крупный очаг ртутного загрязнения, который остался после закрытия в 1998 году цеха электролиза. В августе 2017 года «Усольехимпром» признали банкротом.

В июне 2018 года на территории предприятия зафиксировали утечку неизвестного вещества, которая произошла при разгерметизации цистерны во время монтажных работ. С ноября того же года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за опасности утечек ядовитых веществ, а территория промплощадки находится под военизированной охраной.

Росприроднадзор предупредил об угрозе «экологического Чернобыля»
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В июле 2019 года в Росприроднадзоре заявили, что завод стал территорией экологической катастрофы. Ведомство предупредило о необходимости рекультивировать загрязненные участки, пока не произошел «экологический Чернобыль».

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инициатором сегодняшнего совещания с Путиным был врио главы Иркутской области Игорь Кобзев. По словам Пескова, глава государства планирует отдельно пообщаться с Кобзевым, чтобы обсудить дела в регионе.

На вопрос журналистов, ожидать ли по итогам совещания отставки Кобзева, Песков заявил: «Почему вы ожидаете отставку?.. Как связаны экологические проблемы и отставка врио губернатора?» (цитата по ТАСС).

Кобзев назначен исполняющим обязанности главы региона 12 декабря, ранее он занимал должность замглавы МЧС. Предыдущий глава региона Сергей Левченко, который был избран от партии КПРФ, ушел в отставку по собственному желанию. Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы на единый день голосования 13 сентября.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Путин, Иркутская область, экология
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