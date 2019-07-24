Общество , 24 июл, 13:59
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«Территория экологической катастрофы»: как выглядит завод «Усольехимпром»
В Росприроднадзоре заявили об угрозе «экологического Чернобыля» из-за разрушающегося завода «Усольехимпром» в Иркутской области. На его территории находятся нефтеотходы и ртуть. Как выглядит заброшенный завод — в фоторепортаже РБК
Завод находится на территории города Усолье-Сибирское и был одним из крупнейших химических предприятий в Сибири
В 2017 году завод был признан банкротом, а производство было остановлено еще раньше
В ноябре 2018 года в Усолье-Сибирском ввели режим ЧС из-за экологической угрозы: территория завода загрязнена химически опасными веществами
В июле 2019 года в Росприроднадзоре заявили, что если не проводить рекультивацию территории, ситуация может перерасти в «экологический Чернобыль». Там отметили, что завод уже сейчас стал «территорией экологической катастрофы»
В ведомстве отмечают, что нефтеотходы с завода могут попасть в Ангару
Кроме того, в зданиях до сих пор хранятся емкости с химическими веществами, которые могут быть опасны, при этом содержание цистерн неизвестно
В 2018 году на предприятии уже фиксировали утечку неизвестного вещества при разгерметизации одной из цистерн
В Росприроднадзоре ранее заявляли, что на ликвидацию ущерба в Усолье-Сибирском уйдет 2 млрд руб.