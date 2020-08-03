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Власти сформировали группу по ситуации под Иркутском после критики Путина

Здания бывшего химического комбината "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском
Здания бывшего химического комбината "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском (Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости)

В России по поручению президента Владимира Путина создали межведомственную рабочую группу для ликвидации экологического вреда в городе Усолье-Сибирском (расположен в 70 км от Иркутска). Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Важнейшей задачей рабочей группы станет формирование и последующая реализация плана мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда на территории города Усолье-Сибирское в Иркутской области», — говорится в сообщении.

Путин поручил военным изолировать химзавод в городе в Иркутской области
Политика
&laquo;Усольехимпром&raquo;

В состав межведомственной группы вошли врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также представители госкорпорации «Росатом», «Федерального экологического оператора», Росприроднадзора, МЧС, Минобороны, Росгвардии, Минфина и других ведомств.

Рабочая группа представит доклад президенту через три месяца, отметили в правительстве.

На совещании по ситуации в Иркутской области 30 июля Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Усолье-Сибирском. По словам главы государства, в городе, где работал завод «Усольехимпром», экологическая обстановка ухудшалась с 30-х годов прошлого века и проблемой никто не занимался.

Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Общество
Территория предприятия химической промышленности &laquo;Усольехимпром&raquo; в городе Усолье-Сибирское

Президент также поручил изолировать одну из промышленных площадок в Усолье-Сибирском и закрыть для людей доступ на опасные объекты. Единственным исполнителем этих работ станет госкорпорация «Росатом», средства государство выделит в рамках национального проекта «Экология». После заявления Путина председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с экологической ситуацией в Усолье-Сибирском.

«Усольехимпром» с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности СССР за Уралом. На его территории находится крупный очаг загрязнения ртутью, оставшийся после закрытия в 1998 году цеха электролиза. Летом 2017 года «Усольехимпром» признали банкротом.

Теги: рабочая группа, правительство России, экология, Владимир Путин ..., Иркутская область
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