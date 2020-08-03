Власти сформировали группу по ситуации под Иркутском после критики Путина

Здания бывшего химического комбината "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском (Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости)

В России по поручению президента Владимира Путина создали межведомственную рабочую группу для ликвидации экологического вреда в городе Усолье-Сибирском (расположен в 70 км от Иркутска). Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Важнейшей задачей рабочей группы станет формирование и последующая реализация плана мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда на территории города Усолье-Сибирское в Иркутской области», — говорится в сообщении.

В состав межведомственной группы вошли врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также представители госкорпорации «Росатом», «Федерального экологического оператора», Росприроднадзора, МЧС, Минобороны, Росгвардии, Минфина и других ведомств.

Рабочая группа представит доклад президенту через три месяца, отметили в правительстве.