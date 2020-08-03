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Военные специалисты отправились под Иркутск после критики Путина

Около 30 военных окажут помощь в разрешении ситуации на заводе, где зарегистрировали серьезное загрязнение

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты отправились в город Усолье-Сибирское в Иркутской области, где серьезно ухудшилась экологическая ситуация. Об этом агентству ТАСС сообщили в Министерстве обороны.

Указывается, что на место направлены около 30 военных из Алтайского края, у них есть специализированная техника.

Поручение отправить военных в Усолье-Сибирское дал президент Владимир Путин. Произошло это после того, как Росприроднадзор назвал завод «Усольехимпром» территорией экологической катастрофы. Именно там находится очаг ртутного загрязнения, который остался после закрытия в 1998 году цеха электролиза.

Путин, комментируя ситуацию, указал, что груз экологических проблем в Усолье-Сибирском накапливался еще с 1930-х годов, но проблемами города никто не занимался.

Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Общество
Территория предприятия химической промышленности &laquo;Усольехимпром&raquo; в городе Усолье-Сибирское

«Более того, проблему, вместо того чтобы решать, фактически замалчивали», — отметил президент.

30 июля Путин поручил изолировать одну из промышленных площадок в Усолье-Сибирском и закрыть для людей доступ на опасные объекты. Единственным исполнителем этих работ станет госкорпорация «Росатом», средства государство выделит в рамках национального проекта «Экология».

После критики Путина проверку по факту нарушения правил хранения опасных отходов в Усолье-Сибирском начал Следственный комитет.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Иркутская область, Минобороны
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