В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», пока не получился «экологический Чернобыль». Об этом она сообщила в интервью газете «Известия».

«Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», — сказала она.

Радионова отметила, что это заброшенное предприятие находится в полуразрушенном состоянии. По ее словам, на его территории находятся содержащие ртуть остатки, емкости с химически опасными веществами и нефтеотходы.

Она добавила, что Росприроднадзор обратился к правительству с просьбой создать программу по рекультивации завода. Радионова рассказала, что в ведомстве также идет обсуждение законопроекта о ликвидации экологического ущерба.