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МИД Белоруссии попросил Россию разъяснить ситуацию с пробками на границе

Фото: ploxie_novosti_16 / VK
Фото: ploxie_novosti_16 / VK

МИД Белоруссии направил ноту российской стороне с просьбой уточнить, изменялся ли порядок пересечения границы с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя МИД республики Анатолия Глаза.

«Мы находимся в контакте с российской стороной, пытаемся прояснить ситуацию. Сегодня мы направили соответствующую ноту с просьбой уточнить, действительно ли изменен порядок пересечения границы с российской стороны», — сказал пресс-секретарь ведомства.

О том, что на российско-белорусской границе на трассе Е30/М1 образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей, ранее сообщал портал AUTO.TUT.BY. По данным издания, многокилометровые пробки растянулись по обе стороны от границы на пункте пропуска «Красная Горка».

На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки
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Фото: Василий Федосенко / Reuetrs

В пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области подтвердили TUT.BY, что регистрируют данные о белорусах при въезде и выезде. Российский пограничник пояснил водителям, что от правительства России поступило указание фиксировать всех граждан, пересекающих пешком и на всех видах транспорта белорусско-российскую границу в обе стороны.

29 июля стало известно о задержании более 30 россиян на территории одного из санаториев в Белоруссии. Руководитель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик назвал задержанных наемниками ЧВК Вагнера. СК Белоруссии заподозрил задержанных в подготовке массовых беспорядков. В их отношении возбудили уголовное дело о подготовке теракта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал задержанных россиян сотрудниками ЧОПа. По его словам, они не совершали никаких противозаконных действий и не имели при себе ничего противозаконного. В МИД России заявили, что попытка представить задержание россиян как внешнее вмешательство в дела Белоруссии вызывает по меньшей мере недоумение.

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Теги: Белоруссия, Россия, граница
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