МИД Белоруссии попросил Россию разъяснить ситуацию с пробками на границе

Фото: ploxie_novosti_16 / VK

МИД Белоруссии направил ноту российской стороне с просьбой уточнить, изменялся ли порядок пересечения границы с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя МИД республики Анатолия Глаза.

«Мы находимся в контакте с российской стороной, пытаемся прояснить ситуацию. Сегодня мы направили соответствующую ноту с просьбой уточнить, действительно ли изменен порядок пересечения границы с российской стороны», — сказал пресс-секретарь ведомства.

О том, что на российско-белорусской границе на трассе Е30/М1 образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей, ранее сообщал портал AUTO.TUT.BY. По данным издания, многокилометровые пробки растянулись по обе стороны от границы на пункте пропуска «Красная Горка».

В пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области подтвердили TUT.BY, что регистрируют данные о белорусах при въезде и выезде. Российский пограничник пояснил водителям, что от правительства России поступило указание фиксировать всех граждан, пересекающих пешком и на всех видах транспорта белорусско-российскую границу в обе стороны.