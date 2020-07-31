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Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции)
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, на котором обсуждалось задержание российских граждан в Белоруссии.Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», — говорится в сообщени.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Материал дополняется

Теги: Белоруссия, Минск
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