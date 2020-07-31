Выборы в Белоруссии , 31 июл, 14:22
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Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции)
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, на котором обсуждалось задержание российских граждан в Белоруссии.Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», — говорится в сообщени.
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