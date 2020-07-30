МИД Украины не исключил требование экстрадиции задержанных под Минском

Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Правоохранительные органы Украины рассмотрят вопрос возможной экстрадиции российских граждан, задержанных накануне в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины, размещенном на сайте ведомства.

«Вопрос о возможной экстрадиции [задержанных в Белоруссии] или иных правовых действий будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами», — говорится в заявлении.

В ведомстве указали, что Украина внимательно следит за развитием ситуации в Белоруссии и поддерживает ее независимость и суверенитет.

Ранее о том, что Украина может потребовать выдачи уроженцев Украины, оказавшихся среди задержанных в Белоруссии, заявил в комментарии «Пятому каналу» заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.