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МИД Украины не исключил требование экстрадиции задержанных под Минском

Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Правоохранительные органы Украины рассмотрят вопрос возможной экстрадиции российских граждан, задержанных накануне в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины, размещенном на сайте ведомства.

«Вопрос о возможной экстрадиции [задержанных в Белоруссии] или иных правовых действий будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами», — говорится в заявлении.

В ведомстве указали, что Украина внимательно следит за развитием ситуации в Белоруссии и поддерживает ее независимость и суверенитет.

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Ранее о том, что Украина может потребовать выдачи уроженцев Украины, оказавшихся среди задержанных в Белоруссии, заявил в комментарии «Пятому каналу» заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

«Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо», — сказал Кривонос. По его словам, выдача задержанных «усилила бы отношения Украины и Белоруссии», а также «отразила бы желание врагов использовать территорию соседей как плацдарм для действий против Украины».

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Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Накануне, 29 июля, под Минском были задержаны 32 россиянина. Белорусский КГБ назвал их наемниками ЧВК Вагнера. По данным правоохранительных органов Белоруссии, еще в стране находятся до 200 «боевиков», сейчас идет их поиск.

Агентство БелТА опубликовало список имен и дат рождения задержанных. По меньшей мере девять из перечисленных людей, например, Тахир Бахтигараев и Сергей Щербаков внесены в черный список украинского портала «Миротворец» как участники военного конфликта в Донбассе на стороне ополченцев.

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Задержание россиян прошло незадолго до президентских выборов в Белоруссии, которые намечены на 9 августа. Как отмечало агентство БелТА, «боевики» хотели дестабилизировать избирательную кампанию».

После задержания президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал экстренное совещание с членами Совбеза и поручил обратиться к российским властям за разъяснениями. Посла России в Минске вызвали в МИД для обсуждения ситуации в первой половине дня в четверг, 30 июля.

Теги: Белоруссия, Украина, Минск, выборы
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